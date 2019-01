Deutsche Polizei: Terrorverdächtige waren anerkannte Flüchtlinge

Berlin (APA/dpa) - Die drei im Bundesland Schleswig-Holstein unter Terrorverdacht festgenommenen Iraker haben als anerkannte Flüchtlinge in Deutschland gelebt. Dies sagte der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, am Mittwoch in Berlin. Die mutmaßlichen Islamisten, die den Ermittlungen zufolge einen Anschlag in Deutschland planten, hätten subsidiären Flüchtlingsschutz genossen, sagte Münch.

Dieser subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht - etwa Folter oder Todesstrafe.

Münch sagte, den Ermittlungen zufolge hatten die Verdächtigen die Überlegung, „möglichst viele Menschen zu töten“. Bis zu 200 Mitarbeiter verschiedener Polizeibehörden hätten sie zuletzt teilweise rund um die Uhr überwacht. Die Beschuldigten hätten sich bemüht, sich konspirativ zu verhalten.

Beim Zugriff am Mittwoch wurden die drei Männer gemeinsam in einer Wohnung angetroffen, wie Münch sagte. Ihre Sprengversuche waren nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden nicht sehr professionell. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sie aus dem Ausland gesteuert wurden. „Wir gehen momentan nicht von einer sogenannten Schläferzelle aus“, sagte Münch.

Der BKA-Präsident sagte, die Bedrohung durch islamistischen Terror in Deutschland sei weiter akut. Die Sicherheitsbehörden hätten seit dem Anschlag 2016 auf dem Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Todesopfern nun schon zum 7. Mal Anschlagspläne von Islamisten durchkreuzt. Es gebe eine hohe Zahl von Personen, die die Behörden im Auge behalten müssten.