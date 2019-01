Wiener Börse (Einheitswerte) - Drei Gewinner und ein Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Mittwoch drei Kursgewinnern einem -verlierer und vier unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank AG Stämme mit 1.531 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Maschinenfabrik Heid AG mit plus 20,00 Prozent auf 1,86 Euro (210 Aktien), Gurktaler AG Stämme mit plus 9,76 Prozent auf 9,00 Euro (500 Aktien) und Gurktaler AG Vorzüge mit plus 1,22 Prozent auf 8,30 Euro (530 Aktien).

Die größten Verlierer waren K Industries AG mit minus 1,09 Prozent auf 54,40 Euro (191 Aktien), BKS Bank AG Stämme unbewegt bei 16,60 Euro (45 Aktien) und HTI Hight Tech Industries AG ebenfalls unbewegt bei 0,60 Euro (100 Aktien).

Im direct market plus fielen die Aktien von startup300 um 1,18 Prozent auf 8,40 Euro (1.132 Stück).