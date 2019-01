Oö. Wohnungsgesellschaft WAG erwartet 2019 gut 142 Mio. Euro Umsatz

Linz (APA) - Die oberösterreichische Wohnungsgesellschaft WAG erwartet 2019 einen Umsatz von gut 142 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2017 war ein Umsatz von 130,3 Mio. Euro erwirtschaftet worden, für 2018 werden etwa 150 Mio. Euro erwartet. Der Peak 2018 wird mit der Übernahme des Wiener Bauträgers Kallco erklärt.

Am Plan für 2019 stehen mehrere Großprojekte wie die Entwicklung der Linzer Stadtteile Bindermichl und Oed. Zudem wird mit dem Bau von mehr als 500 Wohneinheiten begonnen, kündigte die WAG in einer Aussendung am Mittwoch an. Insgesamt würden 102,6 Millionen Euro in Neubau, Instandhaltung und neue Grundstücke investiert.