Wolfgang Buchmüller neuer Rektor der Hochschule Heiligenkreuz

Heiligenkreuz (APA) - Wolfgang Buchmüller ist neuer Rektor der Hochschule Heiligenkreuz im Wienerwald. Er wird sein Amt laut einer Ausendung vom Mittwoch am kommenden Montag (4. Februar) antreten.

Buchmüller (54) war 1991 in das Stift Heiligenkreuz eingetreten und wurde 1996 zum Priester geweiht. Er promovierte und habilitierte sich im Fach „Theologie der Spiritualität“ an der Universität Wien. Seit 2001 lehrt er Spirituelle Theologie und Ordensgeschichte an der Hochschule in dem Wienerwald-Kloster.

Seit 2007 ist Buchmüller Vorstand des Instituts für Spirituelle Theologie und Religionswissenschaft, seit 2015 ihr Forschungsdekan. Engagiert war und ist er zudem bei der Gründung eines Zisterzienserklosters in Sri Lanka und in der Flüchtlingsseelsorge.

Buchmüller folgt auf Karl Wallner, der seit 1999 Rektor der Hochschule Heiligenkreuz war. In den fast 20 Jahren stieg die Zahl der Studierenden laut der Aussendung von 62 auf nunmehr 314. Wallner ist seit 2016 Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke in Österreich. Bis zur nunmehrigen Bestellung seines Nachfolgers blieb er interimistischer Leiter der Hochschule.