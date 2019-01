Kirche angezündet: Kärntner stand in Klagenfurt vor Gericht

Klagenfurt (APA) - Ein 58 Jahre alter Kärntner hat sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen zwei Brandstiftungen, eine davon in einer Kirche, verantworten müssen. Über den Mann, der seit langem an einer bipolaren affektiven Störung leidet, wurde die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt, allerdings wird die Einweisung unter Auflagen bedingt nachgesehen.

Am 15. September 2018 hatte der Betroffene auf einer Baustelle Dämmmaterial eines Hauses angezündet, danach ging er weiter und betrat die evangelische Johanneskirche am Klagenfurter Lendkanal. Dort zündete er einen Vorhang, eine Kirchenbank und einen Prospektständer an, außerdem entfernte er das Altarkreuz aus dem Gebäude. „Zeugen beobachteten ihn, wie er die Kirche verließ, und sie bemerkten auch den Brandgeruch“, sagte Staatsanwalt Christian Pirker. An der Kirche entstand vor allem durch die Verrußung Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Beide Gebäude hätten ohne Löscheinsatz vollständig abbrennen können, sagte ein Sachverständiger.

„Ich weiß nach wie vor nicht, warum ich das gemacht habe“, sagte der Betroffene zu Richter Oliver Kriz und den Schöffen. Er sei damals in einer extremen Ausnahmesituation gewesen. Er wollte seine Partnerin heiraten und habe das mit wochenlanger Polterei gefeiert, es sei ihm sehr gut gegangen. „Ich habe dann meine Medikamente nicht mehr genommen. Ich dachte, ich brauche sie nicht.“ Als die Familie dann erfahren habe, dass sein Bruder schwer krank sei, habe er die Hochzeit abgeblasen.

Der psychiatrische Sachverständige erklärte, der 58-Jährige habe damals einen manischen Schub gehabt und sei nicht zurechnungsfähig gewesen, als er die Brände legte. Er sei nach einem vorherigen stationären Krankenhausaufenthalt zu früh entlassen worden. „Aus meiner Sicht ist er durchaus als gefährlich einzuschätzen, wenn er seine Medikamente nicht nimmt.“ Wenn der Patient seine Tabletten aber regelmäßig schlucke, sei nicht mit Straftaten zu rechnen, so der Experte.

Der Schöffensenat folgte den Empfehlungen des Arztes und verordnete neben der bedingten Einweisung eine Bewährungshilfe auf Dauer der Probezeit von fünf Jahren, außerdem diverse Überwachungsmaßnahmen wie regelmäßige Arztbesuche und Blutspiegelkontrollen, um die Einnahme der Medikamente zu überprüfen. Verteidiger Philipp Tschernitz erklärte Rechtsmittelverzicht, Staatsanwalt Pirker gab keine Erklärung ab. Die Entscheidung ist damit nicht rechtskräftig.