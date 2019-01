Masern - LKH Graz 3 - Zenz für Leistungskürzungen bei Impfgegnern

Graz (APA) - Der Experte für Infektionskrankheiten, Werner Zenz, betonte beim Pressegespräch in Graz, dass die Masern als „hoch ansteckende Krankheit“ gelten. Die Ursache liegt in besonders kleinen Tröpfchen, die von infizierten Menschen etwa beim Husten in den Raum ausgestoßen werden und dort wegen ihrer kleinen Größe in der Luft bleiben. Im Schnitt stecke ein Patient zwölf bis 18 andere Personen an.

Zenz schilderte das „Dilemma“: Schon ein Luftzug reiche, um die Tröpfen durch den Gang in andere Bereiche zu transportieren. Laut Statistik stirbt jeder tausendste Patient an Masern. Bei 80.000 Neugeborenen pro Jahr würde das bei einer Impfrate von null Prozent 80 Tote pro Jahr bedeuten, veranschaulichte der Mediziner. Was eine hohe Durchimpfungsrate bedeutet, beschrieb er mit einem Beispiel: Das Kind eines Mannes, der Impfgegner war, habe sich bei einem Thailandflug angesteckt und das Masern-Virus zu einem Krampusfest „mitgebracht“. Dort waren rund 50 Kinder, aber es gab keine einzige Ansteckung - durch das „Wunder Impfen“. Alle diese Kinder seien nämlich geimpft gewesen.

Der Experte erklärte, dass eine Impfung aus Solidaritätsgründen erfolgen sollte, denn sie schütze auch andere, wie etwa Säuglinge oder immunschwache Menschen, die nicht geimpft werden könnten. Dazu zählen etwa auch Kinder mit Rheuma oder Leukämie. Er meinte, dass Masern bei einer hohen Durchimpfungsrate ausgerottet werden könnten und dann vielleicht tatsächlich keine Impfungen dagegen mehr nötig seien. 95 Prozent seien dafür nötig.

Maßnahmen, um das zu erreichen, seien bisher Überzeugungsarbeit gewesen, aber der Erfolg setzte nicht ganz ein. Zenz schilderte, dass es in etwa in den USA eine Impfpflicht gab, doch Europa sei da liberal: „Das ist menschlich zu befürworten“, aber schlecht im Falle einer Masern-Übertragung. Er sprach sich für das australische Modell aus: Dort werden Unterstützungsleistungen gekürzt, wenn Kinder nicht geimpft sind. Die Politik sei nun gefragt.

Unklar sei laut Klinikvorstand Ernst Eber immer noch, wo sich der 15-Jährige angesteckt hatte, der am 11. Jänner in die Kinderklinik-Ambulanz kam. Die Spur führe zu einem Skiurlaub nach Salzburg, aber das sei nicht sicher. Der Jugendliche war jedenfalls nicht geimpft - gleich wie sein Vater, wusste Zenz. Dieser habe sich nämlich nach den nun möglichen Behandlungen erkundigt.

Zenz räumte beim Pressegespräch noch einmal mit Impfmythen auf: „Die Masern sollen ja angeblich nach dem Ausbruch der Krankheit günstige Effekte haben, etwa Schutz vor Asthma und eine bessere Entwicklung. Das alles wurde wissenschaftlich mehrfach widerlegt. Die Impfung führt auch nicht zu Autismus, wie oft behauptet. Im Gegenteil: Die Masernerkrankung führt bis zu drei Jahre danach zu einem schwächeren Immunsystem und kann dadurch leichter zu Todesfällen durch andere Krankheiten führen.“