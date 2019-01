Tschechien senkt Wachstumsprognose 2019 auf 2,5 Prozent

Prag (APA) - Die tschechische Wirtschaft soll heuer um 2,5 Prozent wachsen. Davon geht das tschechische Finanzministerium in seiner am Mittwoch veröffentlichten Prognose aus. Das Ministerium hat damit seine frühere Prognose um 0,4 Prozentpunkte nach unten korrigiert.

Auslöser für die Absenkung sei ein langsameres Wachstum in anderen wirtschaftlich starken Ländern. Noch schneller gehe das Wachstum des Welthandels zurück, was auf steigende Spannungen in den globalen Wirtschaftsbeziehungen zurückzuführen sei, erläuterte das Ministerium.

2018 wuchs die tschechische Wirtschaft nach vorläufigen Angaben um 2,8 Prozent, teilte das Finanzministerium weiter mit. Für 2020 rechnet es mit einem Wachstum um 2,4 Prozent.