US-Börsen zur Eröffnung klar fester

New York (APA) - Starke Geschäftszahlen von Indexschwergewichten und Zuversicht vor Gesprächen im Handelskonflikt zwischen den USA und China verliehen den New Yorker Aktienindizes am Mittwoch Rückenwind.

Gegen 15.55 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 239,74 Einheiten oder 0,98 Prozent auf 24.819,70 Zähler. Der S&P-500 Index gewann 13,01 Punkte oder 0,49 Prozent auf 2.653,01 Zähler. Der Nasdaq Composite Index stieg 59,20 Punkte oder 0,84 Prozent auf 7.087,50 Einheiten.

Bei der US-Notenbanksitzung am Abend steht die Frage, ob die Federal Reserve (Fed) möglicherweise eine längeren Zinserhöhungspause einlegen könnte, im Mittelpunkt. Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran Fed-Chef Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt.

Das Ringen um eine Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China wird derzeit von der US-Anklage des chinesischen Telekomausrüsters Huawei überschattet. Hochrangige Delegationen wollen am Mittwoch und Donnerstag zu einer neuen Runde zusammenkommen. Die US-Seite zeigte sich „vorsichtig optimistisch“, dass es bis Anfang März zu einer Übereinkunft kommen könnte.

Geringere Steuern und glänzende Geschäfte mit Verkehrsflugzeugen haben dem weltgrößten Flugzeugbauer Boeing 2018 ein überraschend dickes Gewinnplus beschert. Für das neue Jahr nimmt sich Konzernchef Dennis Muilenburg noch mehr vor. Während der Konzernumsatz um acht Prozent auf 101,1 Milliarden US-Dollar (88,4 Mrd. Euro) wuchs, sprang der Überschuss um fast ein Viertel auf fast 10,5 Milliarden Dollar nach oben. Damit übertraf Boeing auch klar die Erwartungen von Analysten.

Für 2019 peilt Muilenburg einen Umsatz von 109,5 bis 111,5 Milliarden Dollar an. Der Gewinn je Aktie soll von zuletzt 17,85 Dollar auf 21,90 bis 22,10 Dollar steigen. Im Eröffnungshandel legte der Boeing-Kurs um 4,95 Prozent zu.

Auch Apple konnte mit Geschäftszahlen überzeugen. Apples iPhones verkaufen sich zwar nicht so gut wie früher, trotzdem kommt der Konzern auf seine gewohnten Milliarden-Gewinne. Dafür sorgen andere Produkte wie iPad oder Apple Watch sowie das Geschäft mit Dienstleistungen. Im vergangenen Weihnachtsgeschäft verdiente Apple knapp 20 Milliarden Dollar, fast so viel wie im Vorjahresquartal, obwohl der Umsatz um 5 Prozent sank. Die Anteilscheine von Apple verteuerten sich in den ersten Handelsminuten um 4,8 Prozent.

Die Geschäftszahlen und der Ausblick von D (plus 13,8 Prozent) kamen am Markt ebenfalls sehr gut an. Vor allem das Umsatzziel für 2019 dürfte die zuletzt aufgekommenen Ängste vieler Investoren des Halbleiterkonzerns vor einer starken Abkühlung der Branchenkonjunktur mildern, sagte ein Händler.

