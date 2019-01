Venezuela-Krise - Maas spricht Präsident Maduro die Legitimation ab

Berlin/Caracas (APA/Reuters) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas spricht dem venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro jede Legitimation für sein Amt ab. „Er ist nicht der demokratisch gewählte Präsident Venezuelas“, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschen Bundestag. Er warf der sozialistischen Regierung in Caracas vor, demokratische Institutionen auszuhebeln, um sich „skrupellos an der Macht zu halten“.

Maas erneuerte die Forderung nach vorgezogenen Präsidentschaftswahlen. Er kündigte an, am Donnerstag würden die EU-Außenminister in Bukarest das weitere Vorgehen gegenüber dem südamerikanischen Land beraten. Maas versprach, die deutschen Hilfen für in Nachbarländer geflüchtete Venezolaner würden auch heuer fortgesetzt.