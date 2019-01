Sea Watch - Salvini urgiert Ermittlungen gegen deutsche NGO

Rom (APA) - Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat Ermittlungen gegen die deutsche NGO Sea Watch urgiert, deren Schiff zuletzt 47 Migranten gerettet hatte. „Aufgrund des gesammelten Dossiers fordern wir eine Untersuchung, um Klarheit über das Verhalten der NGO zu schaffen“, sagte Salvini in einer Ansprache vor dem Parlament in Rom am Mittwoch.

„Italien ist nicht mehr bereit, Zufluchtsort aller Illegalen in Europa zu sein“, erklärte Salvini. Drei sizilianische Staatsanwaltschaften, jene der Städte Trapani, Catania und Ragusa, seien an der Arbeit, um das Verhalten der NGOs in Zusammenhang mit der Rettung von Migranten im Mittelmeer zu prüfen, teilte der Innenminister und Chef der rechten Lega-Partei mit.

Salvini begrüßte die Einigung mit anderen sechs EU-Ländern zur Umverteilung der Migranten an Bord der „Sea Watch 3“. „Dank des Einsatzes der italienischen Regierung und der Entschlossenheit des Innenministeriums hat Europa seine Verantwortung übernehmen müssen“, erklärte Salvini.

Nach zwölf Tagen auf dem Mittelmeer dürfen die 47 Migranten an Bord des vor der Küste Siziliens blockierten NGO-Rettungsschiffes „Sea Watch 3“ an Land gehen. Die Migranten sollen noch am Mittwoch im Hafen der sizilianischen Stadt Syracus landen und per Bus zu den Hotspots in Pozzallo und Messina gebracht werden. Danach soll ihre Umverteilung beginnen.

Sieben europäische Staaten - Italien, Deutschland, Malta, Frankreich, Portugal, Rumänien und Luxemburg - werden sich an der Aufnahme der Migranten beteiligen, erklärte der italienische Premier Giuseppe Conte am Mittwoch in Mailand. Die Hilfsorganisation Sea Watch hatte die 47 Migranten vor der libyschen Küste von einem Schlauchboot an Bord genommen. Die Regierung Conte hatte dem Schiff jedoch einmal mehr die Einfahrt in italienische Häfen verweigert.