Rechnungshof 2 - „Wichtige Anregungen aufgreifen“

Wien (APA) - Der Rechnungshof hat am Mittwoch betont, dass man neue Prüfungen auch ohne formales Antragsrecht der Opposition einleiten könnte. Der Rechnungshof gestalte sein Prüfprogramm weiterhin so, wie er es für richtig halte, sagte Sprecher Christian Neuwirth am Mittwoch.

„Dass durch die eingebrachten Anträge das Recht der parlamentarischen Minderheit nun für eine gewisse Zeit verwirkt ist, mag formal richtig sein. De facto kann die Präsidentin des RH aber jederzeit Themen und Anregungen, die aus Sicht des Rechnungshofes wichtig sind, aufgreifen“, so der Rechnungshof-Sprecher.