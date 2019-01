Schickhofer zu Struzl-Tod: „Stets Einsatz für steirische Standorte“

Graz (APA) - Der steirische LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) hat sich am Mittwochnachmittag vom Tod des früheren Vorstandschefs der voestalpine und RHI, Franz Struzl, betroffen gezeigt. Struzl wurde im niederösterreichischen Wiener Neustadt geboren, wuchs aber im obersteirischen Kindberg auf und besuchte in Bruck/Mur die Schule. Er habe sich stets für die obersteirischen Industriestandorte eingesetzt.

„Viele Investitionen an den voestalpine- und RHI-Standorten in der Steiermark wären ohne Franz Struzl nicht möglich gewesen. Dafür bin ich ihm zutiefst dankbar. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie“, sagte Schickhofer in einer Aussendung. Zu den Standorten zählen Leoben, Kapfenberg, vor allem Kindberg mit seinem Nahtlosrohrwerk, Veitsch, Breitenau oder auch Trieben.

