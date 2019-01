Prager Börse schließt erneut im Plus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch erneut im Plus geschlossen. Der PX erhöhte sich um 0,52 Prozent auf 1.034,95 Punkte, wobei er nach Handelsbeginn kurzzeitig in die Verlustzone gefallen war. Das Handelsvolumen lag bei 0,49 (Vortag: 0,56) Mrd. tschechischen Kronen.

An die Spitze des Leitindex stiegen Erste Group mit einem Kursplus von 1,98 Prozent. Hingegen sanken die Papiere des Branchenkollegen Komercni Banka um 0,61 Prozent ans untere Ende des Börsenbarometers ab. Moneta Money Bank gewannen indes 0,33 Prozent.

Zugewinne verzeichneten darüber hinaus Stock und Philip Morris, deren Kursaufschläge sich jeweils auf 1,24 und 1,12 Prozent beliefen. CEZ rangierten dahinter mit knapp ein Prozent im Plus. Der schwächste Wert im PX war das Papier von CETV. Die Aktien des Medienkonzerns schlossen um 1,43 Prozent schwächer.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA507 2019-01-30/17:05