Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis legt nach Lagerdaten kräftig zu

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel deutlich höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 54,25 Dollar und damit um 1,76 Prozent mehr als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 62,23 Dollar gehandelt.

Die Rohölbestände in den USA sind mit 0,9 Mio. Barrel deutlich weniger gestiegen als erwartet. Experten hatten einen Wochen-Anstieg von 3,15 Mio. Barrel prognostiziert.

Sanktionen der USA gegen den Ölsektor Venezuelas und Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China stützten die Preise. Die politische Krise in Venezuela und damit verbundene Sanktionen der USA gegen dem ölreichen Land sorgten schon am Dienstag für Verunsicherung am Markt. Der Produktionsrückgang in Venezuela dürfte stärker ausfallen als die Höhe der wegfallenden Exporte in die USA von ca. 500.000 Barrel pro Tag, schreiben die Experten der Commerzbank.

Auch in Libyen ist die Produktion derzeit eingeschränkt, heißt es weiter von den Rohstoff-Experten. Das größte Ölfeld des Landes bleibt nach Angabe der staatlichen Ölgesellschaft NOC solange geschlossen, bis die bewaffneten Gruppen die Besetzung des Landes beenden.

Am Mittwoch am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.311,90 Dollar und damit über dem Schlusskurs von Dienstag von 1.310,73 Dollar.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 62,23 61,32 +1,48 WTI 54,25 53,31 +1,76 OPEC-Daily 59,71 59,57 +0,24 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.311,90 1.310,73 +0,09 Silber 15,92 15,82 +0,63 Platin 816,56 814,09 +0,30 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 126,10 125,65 +0,36 Kakao 2.168,00 2.215,00 -2,12 Zucker 340,10 342,60 -0,73 Mais 178,75 179,00 -0,14 Sojabohnen 922,38 919,00 +0,37 Weizen 207,00 206,75 +0,12 ~