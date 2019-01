Villacher Polizisten mit feiner Nase entdeckten Cannabiszucht

Villach (APA) - Villacher Polizisten mit feinem Geruchssinn haben am Mittwoch die Cannabiszucht eines 28-Jährigen auffliegen lassen. Nachdem eine Streife verdächtigen Duft wahrgenommen hat, fanden Kriminalbeamte in der Wohnung des Mannes sechs erntereife Pflanzen. Sie standen in einem professionellen Aufzuchtzelt. Der Beschuldigte sagte, er habe die Pflanzen nur zum Eigengebrauch gezüchtet. Er wird angezeigt.