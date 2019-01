Budapester Börse schließt schwächer

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Nach einem kurzen Erholungsversuch am Vormittag, rutschte der ungarische Leitindex BUX im Verlauf des Tages tiefer in die Verlustzone. Er schloss schließlich mit minus 0,69 Prozent bei 40.862,97 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 11,7 (zuletzt: 10,7) Mrd. Forint.

Konjunkturseitig rückten Arbeitslosenzahlen in den Fokus. Die ungarische Arbeitslosenquote sei im vierten Quartal auf 3,6 Prozent gefallen, gab ein ungarisches Statistikamt bekannt. Im Vorjahr habe sie im Vergleichszeitraum noch bei 3,8 Prozent gelegen.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage dünn. Die Schwergewichte des BUX zeigten sich uneinheitlich, wobei OTP Bank die größten Abschläge verbuchten mit minus 1,55 Prozent. Dagegen konnten MTelekom in der Gewinnzone schließen: Sie gewannen 0,53 Prozent.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 473 471 MOL 3.292 3.290 OTP Bank 11.470 11.650 Gedeon Richter 5.785 5.820 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA521 2019-01-30/17:35