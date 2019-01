Brexit - Barnier lehnt „Schwarzen Peter“ für die EU ab

Brüssel (APA) - EU-Chefverhandler Michel Barnier hat sich am Mittwoch im Europaparlament kritisch an die Adresse Großbritanniens geäußert, das den Brexit-Deal wieder aufschnüren will. „Wir werden nicht akzeptieren, dass man der Europäischen Union den Schwarzen Peter zuschieben will“, sagte Barnier. Jedenfalls werde die EU nichts machen, was den Binnenmarkt schwäche.

Außerdem vermisse er trotz der vielen Abstimmungen im britischen Parlament Klarheit. „Wer den Backstop ablehnt, lehnt auch die Lösung ab, die gefunden wurde. Aber die Probleme bleiben erhalten.“

In der Parlamentsdebatte hatte der EVP-Mandatar Elmar Brok den Briten vorgeworfen, zunächst selbst für den Backstop eingetreten zu sein und ihn nun abzulehnen. „Das heißt, sie wollen etwas verhandeln, was sie selbst vorgeschlagen haben. Das ist ja eine tolle Nummer, die da abgelaufen ist. Der Schaden für Großbritannien wird immer der größere sein. Das ist eine schäbige Stunde für uns, aber eine bittere für die Briten.“

Der SPE-Abgeordnete Roberto Gualtieri meinte, wenn die Briten mehr Zeit bräuchten, sei man offen dafür. Aber man könne nicht mehr Zeit für mehr falsche Versprechen geben. Ashley Fox von der Fraktion der Konservativen, der auch die britischen Tories angehören, wandte sich gegen ein zweites Brexit-Referendum. Paradox sei, dass ein Backstop, der eine harte Grenze Irland-Nordirland vermeiden sollte, in 58 Tagen dazu führen könnte, dass es genau diese harte Grenze gebe. Der Backstop in der jetzigen Form werde keine harte Grenze vermeiden, sondern sie erst schaffen, sagte Fox mit Blick auf ein mögliches „No Deal“-Szenario.

Guy Verhofstadt von den Liberalen sagte hingegen, dass er eine klare Haltung von britischer Seite vermisse. Statt dessen gebe es Instabilität statt Klarheit. Er hoffe, dass die nun ersten Gespräche zwischen May und Corbyn einen Ansatz liefern könnten. Man sollte aber den Brexit nicht nutzen, um damit Missbrauch zu betreiben.

Die Grüne Molly Scott Cato sprach von einem Endspiel. Sie forderte ein zweites Referendum, da sich die Mehrheiten verschoben hätten. Die Feindschaft der Brexit-Anhänger zeige ja nur, dass sie vor dem Willen des britischen Volkes Angst hätten.

Gabriele Zimmer von den Linken gab zu bedenken, dass in dem Prozess nicht nur die britische Seite etwas zu reden habe, sondern auch die EU. „Die britischen Kollegen glauben, sie können allein entscheiden und tun so, als würde das British Empire auch in der EU gelten“. Sie sollten sich aber nicht einmauern.

Der britische EU-Gegner Nigel Farrage warf May einen „fürchterlichen Fehler“ vor, weil sie dem Backstop ursprünglich zugestimmt habe. Allerdings sei dies „in frühesten Morgenstunden passiert“ und das war „desaströs. Kein Land, es sei denn nach einer Kriegsniederlage, hätte so was unterzeichnet“. Gleichzeitig warf er der EU-Kommission vor, als „ungewählte Bürokraten aus Brüssel herablassend und demütigend gegenüber der Premierministerin aufzutreten. Das gefällt uns nicht“.

