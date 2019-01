Handball: Fast eine Million Zuschauer bei WM

Stuttgart (APA/dpa) - Fast eine Million Menschen haben die Spiele der Handball-WM in Deutschland und Dänemark besucht. 902.505 Zuschauer verfolgten die 96 WM-Spiele in den deutschen und dänischen Hallen, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mitteilte.

536.168 davon sahen die in Deutschland ausgetragenen Partien in Berlin, Köln, München und Hamburg. Das bedeutet, dass 98,6 Prozent der verfügbaren Tickets für die deutschen Spielorte verkauft worden sind. Der alte Besucherrekord war bei der Heim-WM 2007 mit 750.000 Zuschauern aufgestellt worden. In Dänemark verfolgten 366.337 Menschen die Partien in den Hallen in Kopenhagen und Herning, wo das ÖFB-Team spielte.