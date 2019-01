Europas Leitbörsen schließen weitgehend im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienbörsen haben am Mittwoch lange nach einer Richtung gesucht und sind schließlich überwiegend mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 8,32 Einheiten oder 0,26 Prozent auf 3.161,74 Zähler.

Neue Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China schürten Anlegerhoffnungen. Zwar hatte die US-Anklage gegen den chinesischen Konzern Huawei für Spannungen gesorgt, China hatte sich zuletzt allerdings kompromissbereit gezeigt und amerikanische Vertreter hatten sich vor den Verhandlungen optimistisch geäußert. Ein weiteres bestimmendes Thema war die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve heute Abend. Sie könnte eine Pause bei den Zinserhöhungen bringen, halten Marktbeobachter für möglich.

Das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens ist zwei Monate vor Ablauf der Frist gestiegen. Zwar hat sich das britische Parlament am Vorabend auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union nachzuverhandeln, geeinigt. Von der EU kam jedoch eine Absage an Vertragsänderungen. Die britische Premierministerin Theresa May will vor allem die Grenzlösung zwischen Irland und Nordirland neu verhandeln, um eine Mehrheit im Parlament für die Brexit-Vereinbarungen zu erreichen.

Die spanische Großbank Santander hat 2018 dank guter Geschäfte in Brasilien und im Heimatmarkt deutlich mehr verdient. Sorge bereitete nur der starke Euro, der vor allem in Südamerika einen Teil der dort erzielen Gewinne aufzehrte. Zudem ging das Ergebnis in Großbritannien zurück. Unter dem Strich legte der Überschuss um 18 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro zu, wie die Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf die mit einem Börsenwert von rund 70 Milliarden Euro wertvollste Bank der Eurozone die Erwartungen von Analysten leicht. Bereinigt um Währungseffekte wäre der Gewinn um fast ein Drittel geklettert. Nach anfänglichen deutlichen Kursgewinnen, schlossen die Santander-Titel schließlich mit einem Minus von 1,78 Prozent als schwächster Wert im Euro-Stoxx-50.

An der Spitze des Leitindex für die Eurozone schlossen mit einem satten Aufschlag von 6,87 Prozent die Anteilsscheine von LVMH. Eine weiterhin starke Nachfrage aus China für die Produkte des Luxusartikelkonzerns hat die Anleger am Mittwoch positiv gestimmt. Die Papiere des Konkurrenten Kering folgten mit einem Kursplus von 3,32 Prozent an zweiter Stelle.

Ebenfalls zu den starken Werten gehörten die Papiere des Luftfahrtkonzerns Airbus. Ihr Kurs stieg um 3,07 Prozent. In den USA hatte der Konkurrent Boeing überraschend starke Geschäftszahlen vorgelegt und seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 noch einmal deutlich angehoben.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.000,38 33,03 1,11 2.967,35 Frankfurt DAX 11.181,66 -37,17 -0,33 11.218,83 London FT-SE-100 6.941,63 107,70 1,58 6.833,93 Paris CAC-40 4.974,76 46,58 0,95 4.928,18 Zürich SPI 10.509,19 43,94 0,42 10.465,25 Mailand FTSEMIB 19.771,55 69,95 0,36 19.701,60 Madrid IBEX-35 9.071,50 -47,60 -0,52 9.119,10 Amsterdam AEX 518,48 3,48 0,68 515,00 Brüssel BEL-20 3.488,40 10,80 0,31 3.477,60 Stockholm SX Gesamt 1.509,50 6,78 0,45 1.502,72 Europa Euro-Stoxx-5 3.161,74 8,32 0,26 3.153,42

0

Euro-Stoxx 349,17 0,86 0,25 348,31 ~

