Börse London schließt als stärkster europäischer Leitindex

London (APA) - Die Londoner Börse hat sich am Mittwoch in einem überwiegend positiven europäischen Marktumfeld besonders stark präsentiert. Der FT-SE-100 Index schloss bei 6.941,63 Punkten und einem Plus von 107,70 Einheiten oder 1,58 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 92 Gewinner und 9 Verlierer gegenüber.

In puncto Brexit ist das Risiko eines ungeordneten EU-Austritts Großbritanniens zwei Monate vor Ablauf der Frist gestiegen. Zwar hat sich das britische Parlament am Dienstagabend auf die Forderung, den Austrittsvertrag mit der Europäischen Union nachzuverhandeln, geeinigt. Von der EU kam jedoch eine prompte Absage an Vertragsänderungen. Die britische Premierministerin Theresa May will vor allem die Grenzlösung zwischen Irland und Nordirland neu verhandeln, um eine Mehrheit im Parlament für die Brexit-Vereinbarungen zu erreichen.

Für Zuversicht bei Anlegern sorgten neue Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zwar hatte die US-Anklage gegen den chinesischen Konzern Huawei für Spannungen gesorgt, China hatte sich zuletzt allerdings kompromissbereit gezeigt und amerikanische Vertreter hatten sich vor den Verhandlungen optimistisch geäußert. Ein weiteres bestimmendes Thema war die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve heute Abend. Sie könnte eine Pause bei den Zinserhöhungen bringen, halten Marktbeobachter für möglich.

Unterdessen hat die Schweizer Großbank UBS die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 4.400 Pence belassen. Der geplante Kauf eines Anteils von 4,9 Prozent an Euroclear durch den Börsenbetreiber dürfte wegen des darin liegenden Potenzials von Investoren begrüßt werden, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Kurs der Londoner Börse ging mit einem Aufschlag von 1,32 Prozent aus dem Handel.

