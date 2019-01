Mehrjährige Haftstrafe für US-Konsulatsmitarbeiter in der Türkei

Istanbul/Ankara (APA/AFP) - Ein türkisches Gericht hat am Mittwoch einen US-Konsulatsmitarbeiter wegen „Unterstützung einer Terrororganisation“ zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, ihn aber unter Auflagen freigelassen. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu meldete, darf der türkische Übersetzer nach der Entscheidung des Gerichts in Mardin das Land nicht verlassen.

Die Freilassung wurde mit der knapp zweijährigen Untersuchungshaft begründet. Der Mitarbeiter des US-Konsulats im südtürkischen Adana war im Februar unter dem Verdacht festgenommen worden, die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zu unterstützen. Ein zweiter US-Konsulatsmitarbeiter sitzt ebenfalls in der Türkei in Haft. Ihre Inhaftierung belastet seit Jahren die Beziehungen der beiden NATO-Partner. Zu dem Urteil gegen Ulucay wollte sich die US-Botschaft am Mittwoch nicht äußern.