Irischer Notenbankchef auf bestem Weg zum EZB-Chefvolkswirt

Frankfurt (APA/Reuters) - Irlands Notenbankchef Philip Lane kann sich große Hoffnungen auf die wichtige Position des obersten Volkswirts bei der Europäischen Zentralbank machen. Seine Bewerbung sei die einzige für die frei werdende Stelle im Direktorium der EZB, teilte Eurogruppen-Chef Mario Centeno am Mittwoch in Brüssel mit.

Seit dem Start der Währungsunion vor 20 Jahren war Irland noch nie im sechsköpfigen Führungsgremium der EZB vertreten. Der Belgier Peter Praet scheidet Ende Mai nach acht Jahren als EZB-Chefökonom aus dem Amt und dem Gremium aus. Die Stelle ist eine der Schlüsselpositionen in der europäischen Geldpolitik. Eine Verlängerung der Amtszeit ist nicht möglich.

Der promovierte Ökonom Lane war 2018 bereits im Rennen um die Neubesetzung des Vizepräsidenten-Posten bei der EZB, bis Irland seine Kandidatur schließlich zurückzog. Stellvertreter von EZB-Präsident Mario Draghi wurde schließlich der Spanier Luis de Guindos. Schon damals hatten viele Beobachter Lane auch große Chancen für den Posten des Chefvolkswirts eingeräumt.

Der 49-Jährige, ein bekennender Fan des englischen Fußballclubs Liverpool, ist seit November 2015 Gouverneur der irischen Notenbank. Davor lehrte er viele Jahre als Wirtschaftsprofessor am Trinity College in Dublin und an der amerikanischen Columbia Universität. Als akademischer Berater war er darüber hinaus für die EU-Kommission, den Internationalen Währungsfonds (IWF) und eine Reihe von Zentralbanken tätig, darunter die EZB. Lane stand auch einer Arbeitsgruppe vor, die Vorschläge für einen neuartigen Euro-Bond ausgearbeitet hat.

Die Euro-Finanzminister wollen sich nun auf ihrem nächsten Treffen am 11. Februar auf einen Anwärter festlegen. Dieser muss dann noch bei einer Anhörung im Europa-Parlament vorsprechen, das daraufhin eine Empfehlung abgibt. Diese ist allerdings nicht bindend. Auf dem EU-Gipfel am 21. und 22. März soll dann die formelle Entscheidung fallen.

Im Führungsgremium der EZB stehen dieses Jahr noch weitere Neubesetzungen an. Spätestens nach der Europawahl im Mai dürfte auch die heiße Phase bei der Suche nach einem Nachfolger für EZB-Chef Draghi beginnen. Der Italiener scheidet Ende Oktober nach acht Jahren aus dem Amt. Als einer der möglichen Kandidaten gilt auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Ende Dezember läuft auch die achtjährige Amtszeit des Franzosen Benoit Coeure im EZB-Direktorium ab.

~ WEB http://www.ecb.int ~ APA567 2019-01-30/18:51