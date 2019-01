9. Österreichischer Filmpreis: Viele Gewinner, wenige Verlierer

Wien (APA) - Mit einer so breiten Streuung wie selten hat am Mittwoch der 9. Österreichische Filmpreis im Wiener Rathaus geendet: Die vier Hauptpreise gingen an vier verschiedene Werke. Zum besten Film wurde das Gerichtsdrama „Murer“ gekürt, Wolfgang Fischer wurde für „Styx“ bester Regisseur, und die beiden Hauptdarstellerauszeichnungen gingen an Ingrid Burkhard („Die Einsiedler“) und Laurence Rupp („Cops“).

Je nach Perspektive könnte man damit Christian Froschs „Murer“ trotz Hauptpreis zu den Verlierern des Galaabends zählen, konnte das mit acht Nominierungen doch an der Spitze des Feldes stehende Werk nur zwei Nennungen in Preise ummünzen - zur Sparte Bester Film kam auch noch der Sieg für Inge Maux bei den Nebendarstellerinnen. Markus Schleinzers siebenfach nominiertes Historienessay „Angelo“ kam indes auf drei Preise - allerdings „nur“ in den technischen Kategorien Kostüm, Maske und Szenenbild. Stefan A. Lukacs‘ Polizistenporträt „Cops“ konnte von seinen fünf Nominierungen ebenfalls drei in Preise ummünzen, darunter neben Hauptdarsteller Rupp auch Anton Noori als bester Nebenrollenschauspieler. Und Fischers Flüchtlingsparabel „Styx“ konnte alle drei Nennungen realisieren - neben der besten Regie auch für Monika Willi als Editorin und Fischer/Isa Künzel als Drehbuchautoren.