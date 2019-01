New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörsen haben am Mittwoch mit klaren Gewinnen geschlossen. Für Auftrieb sorgte neben positiven Quartalszahlen die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), sich mit künftigen Zinsschritten „geduldig“ zu zeigen.

Der Dow Jones Industrial Index schloss mit plus 1,77 Prozent bei 25.014,86 Einheiten und damit über der Marke von 25.000 Stellen. Der S&P-500 Index legte um 1,55 Prozent auf 2.681,05 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 2,20 Prozent auf 7.183,08 Zähler.

Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten hat die Fed bei ihrer Sitzung am Mittwoch eine Zinspause beschlossen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld blieb in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent unberührt. Fed-Chef Jerome Powell versicherte zugleich, dass Wirtschaftswachstum robust sei.

Die Notwendigkeit einer Zinserhöhung habe sich „etwas abgeschwächt“, sagte Powell nach der einstimmig gefallenen Zinsentscheidung. Höhere Leitzinsen sollten die Wirtschaft insbesondere vor Inflationsrisiken bewahren. „In den vergangenen Monaten scheint sich dieses Risiko verringert zu haben“, verwies er auf die Inflationsrate, die sich zuletzt abgeschwächt hatte. In der jetzigen Lage sei es am besten, „geduldig“ zu sein und die Wirtschaft zu unterstützen, fügte er hinzu.

Mit ihren Worten erfüllte die Fed die zuvor von Anlegern geschürten Hoffnungen. „Die Fed entfernt sich deutlich von weiteren Zinsschritten“, resümierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. „Möglicherweise befinden wir uns nicht in einer Zinserhöhungspause, sondern schon am Ende des aktuellen Erhöhungszyklus“, ging der Experte in seinem Kommentar sogar einen Schritt weiter.

Unter den Einzelwerten sorgte hauptsächlich die Bilanzsaison für Bewegung. So erfreute Apple seine Anleger mit starken Gewinnzahlen im Weihnachtsquartal. Darüber hinaus überraschte der Umsatz Experten, wenn auch ein rückläufiger Absatz beim Verkauf von iPhones verzeichnet wurde. Die Aktien von Apple schlossen um 6,8 Prozent fester und stützten damit den gesamten Technologiesektor. Ebenfalls Rückenwind lieferte in der Tech-Branche D: Die Titel des Chipherstellers sprangen nach Zahlen um 20 Prozent nach oben.

Einen klaren Kursanstieg legten auch Boeing-Aktien hin. Das Papier des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns erhöhte seinen Kurs um 6,3 Prozent, da der Überschuss um fast ein Viertel auf annähernd 10,5 Mrd. US-Dollar gesprungen war.

Mit Sonderangeboten und neuen Bestellservices lockte indes McDonald‘s im Weihnachtsquartal viele neue Kunden an. Der Gewinn verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 1,4 Mrd. Dollar, teilte die Fast-Food-Kette mit. Allerdings hatten hohe Sonderkosten das Ergebnis im Vorjahr belastet. McDonald‘s hatte zudem auf Druck von Lohn- und Rohstoffseite hingewiesen. Die Aktie schloss nach anfänglichen Kursgewinnen um 0,22 Prozent tiefer.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA616 2019-01-30/22:24