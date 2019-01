EU baut im Handelsstreit mit den USA auf Qualität statt Quantität

Wien (APA) - Auf der Suche nach einem Handelsabkommen mit den USA lautet die Devise der EU derzeit „klein, knapp und kurz“. Die EU habe seit Jahren nicht mehr ein Abkommen in einem so kleinen Rahmen vorgeschlagen wie mit den USA, sagte ein EU-Experte am Mittwoch im Rahmen eines Hintergrundgesprächs.

Aber: „Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Antworten“, so der Experte weiter. Das Ziel der EU sei es, rasch Fortschritte zu erzielen, wenn auch nur in kleinen Schritten und einzelnen Bereichen. Dennoch soll aber ein Vertrag ausgehandelt werden, der WTO-konform ist und beiden Seiten gleichermaßen nützt. Als ein „TTIP light“ will der Experte das geplante Abkommen aber nicht verstehen.

Die EU-Kommission hat heute einen Fortschrittsbericht über die bisherigen Vorverhandlungen vorgelegt. Bevor ausführliche Gespräche beginnen können, muss die EU aber noch auf die Zustimmung zu ihrem Verhandlungsvorschlag der EU-Staaten warten. Seit sich im Juli des vergangenen Jahres US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf weitere Handelsgespräche verständigt haben, war die EU bemüht, einen Rahmen für diese Verhandlungen festzulegen. Dies erwies sich bisher als schwierig. Einig ist man sich im Grunde nur darüber, dass prinzipiell Zölle auf Industriegüter abgebaut oder ganz beseitigt werden sollen und dass auch über die Abschaffung von nicht-tarifären Handelshemmnissen verhandelt werden soll.

Ein ewiger Streitpunkt zwischen den USA und der EU ist jedoch die Landwirtschaft, welche die EU von den Verhandlungen ausnehmen will, da der Sektor einer der sensibelsten und einer der am stärksten regulierten in der EU ist. In den USA sieht man das anders. Die Vereinigten Staaten wollen ihre Agrar-Produkte auch am EU-Markt verkaufen dürfen und haben daher in einem kürzlich vorgestellten Entwurf zu den Verhandlungen die Landwirtschaft entgegen dem Wunsch der EU in die zu verhandelnden Themen aufgenommen, so der Experte. Dagegen sei die Thematik der Verwaltung und Regulierung, auf welche die EU großen Wert lege, im US-Vorschlag großflächig ausgeklammert worden. „Das ist keine Basis für Verhandlungen“, sagte der Experte.

Auch über die Abschaffung der Autozölle herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Die EU hat sich schon bereit erklärt, darüber zu verhandeln, in den USA wird jedoch diesbezüglich abgewartet. Bis 17. Februar läuft noch die Frist für US-Handelsminister Wilbur Ross, um eine Einschätzung darüber zu geben, ob der Import von Autos und Zulieferteilen die nationale Sicherheit der USA beeinträchtigt. Sollten die USA zu einer derartigen Einsicht kommen, könnten doch noch Zölle auf Autos verhängt werden.

Um aber zu gewährleisten, dass das Abkommen WTO-konform ist, muss laut dem EU-Experten die Autoindustrie in den Freihandelsvertrag inkludiert werden - wenn die EU auch die Landwirtschaft ausklammern möchte. Ein Abkommen ist dann mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) konform, wenn das Freihandelsabkommen für mindestens 90 Prozent des Handels gilt, erklärte der Experte. Werden die Autoindustrie und die Landwirtschaft von dem Abkommen ausgenommen, werden jedoch weniger als 90 Prozent des Handels geregelt.

Für Österreich sollte sich ein Handelsabkommen mit den USA im Übrigen als durchaus positiv erweisen, meinen die Experten. Erste Zahlen zum im September 2017 abgeschlossenen Freihandelsabkommen CETA mit Kanada hätten gezeigt, dass Österreich einer der größten Profiteure des Abkommens innerhalb der EU sei und aufgrund dessen starke Exportzuwächse verzeichnen konnte. Von September 2017 bis September 2018 hätte Österreich ein Exportwachstum von 24 Prozent gesehen.