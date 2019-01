E-Control setzt bei Energiewende auf „Grünes Gas“ und Sektorkopplung

Wien (APA) - Die Elektrifizierung des Energiesystems aus Klimaschutzgründen erfordert u.a. einen massiven Ausbau des Stromnetzes, was in der Bevölkerung auf wenig Begeisterung stößt. Die Sektorkopplung mit Gas und die Nutzung der bestehenden Gasinfrastruktur könnte die Lösung sein, sagt Andreas Eigenbauer, Vorstand der Energieregulierungsbehörde E-Control.

„Die Sektorkopplung hat aus unserer Sicht ganz große Vorteile“, sagte Eigenbauer am Mittwochabend bei einem Hintergrundgespräch vor Journalisten in Wien. Erdgas verursache im Vergleich zu anderen fossilen Energieträgern deutlich weniger Treibhausgas-Emissionen, könne über große Distanzen transportiert und in großen Mengen gelagert werden. Österreich verfüge sogar über den großen Luxus, genauso viel Erdgas einspeichern zu können wie verbraucht werde.

Wesentlich für die Erreichung der Klimaziele sei aber auch eine Senkung des Stromverbrauchs. „Das kann nur dann bewältigt werden, wenn wir die Energieeffizienz voranstellen.“ Die Substitution von Erdgas durch „erneuerbare“ Gase sei ein weiterer wesentlicher Baustein zur Erreichung der Klimaziele. Voraussetzung dafür sei jedoch ein Stromüberschuss aus erneuerbarer Erzeugung. Dieser im Sommer erzeugte Strom könnte durch die Power-to-Gas-Technologie in Form von Wasserstoff gespeichert werden. „Weder Pumpspeicherkraftwerke noch Batteriespeicher können diese saisonale Speicherung in so großem Ausmaß leisten“, so der E-Control-Vorstand.

„Die sinnvolle und effiziente Weiterverwendung von existierender Gasinfrastruktur schafft mehr Akzeptanz für die Energiewende, da sie den notwendigen Ausbau der Stromnetze reduzieren kann.“ So sei in Österreich bereits jetzt eine Beimischung von 4 Prozent Wasserstoff in das Erdgasnetz zulässig, technisch wäre bei einigen Anwendungen auch eine höhere Beimischung möglich - wobei der „Knackpunkt“ nicht die Gasleitungen seien, sondern die Anwendungen bei den Endkunden, z.B. Heizkessel oder Brenner. In Deutschland sei nur eine Beimischung von 2 Prozent Wasserstoff erlaubt, weil dort die Erdgasfahrzeuge nur für 2 Prozent zertifiziert seien. „Das Nadelöhr sind die Garantien der Gerätehersteller“, so Eigenbauer.

Bis nennenswerte Mengen Wasserstoff ins Erdgasnetz eingespeist werden, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. „Ab 2030 kann man vielleicht sehen, dass es mit Wasserstoff losgeht“, sagte Carola Millgramm, Leiterin der Abteilung Gas bei der E-Control, „aber dann geht‘s auch schon steil bergauf.“

Neben der direkten Einspeisung von Wasserstoff in das Erdgasnetz könnten aus Wasserstoff und CO2 auch synthetisches Methan erzeugt werden um überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne zu speichern. Ein Beispiel dafür sei ein Projekt der RAG, bei dem aus Ökostrom Wasserstoff produziert und mit CO2 in vorhandene Erdgaslagerstätten eingebracht werde. Natürlich vorhandene Mikroorganismen würden Wasserstoff und CO2 in Methan umwandeln. Der Vorgang dauere etwa 14 Tage. „CO2 ist dann nicht mehr ein Luftschadstoff, sondern ein Rohstoff.“

Auch Biomethan, das aus Biomasse oder landwirtschaftlichen Abfällen erzeugt wird, kann in das Erdgasnetz eingespeist werden. Der Großteil der österreichischen Biogasanlagen sei an das Stromnetz angeschlossen und erzeuge geförderten Ökostrom. Die 1,3 Mio. Gas-Zählpunkte würden jedoch bisher zu fast 99 Prozent mit Erdgas beliefert, der Anteil von Biomethan liege unter 1 Prozent, sagte Eigenbauer. Hier gelte es, möglichst viele der 288 Biogasanlagen ans Gasnetz anzuschließen.

