Syrien - Kampf bis zum Letzten

Damaskus (APA/AFP) - Die Jihadisten kontrollieren im Osten Syriens nur noch wenige Quadratkilometer, doch dort kämpfen sie bis zum Letzten. „Wir sahen sie auf uns zukommen, ganz in schwarz gekleidet. Sie riefen ‚Gott ist größer‘ und sprengten sich in die Luft“, erzählt ein Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) namens Damat. Es seien zwei Frauen gewesen, die nahe ihrer Stellungen ihre Sprengstoffgürtel gezündet hätten, sagt er. Immer wieder würde die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) Selbstmordattentäter schicken, wenn es eng würde.

Aus Shaafa sind die Jihadisten bereits vertrieben. „Der Islamische Staat hat kapituliert“, ist auf der Wand eines Hauses am Eingang des verlassenen Dorfes zu lesen, als ein Panzerwagen des kurdisch-arabischen SDF-Bündnisses das Dorf auf dem Weg nach Baghuz durchquert, das noch in Teilen von den Jihadisten gehalten wird. In der Nähe steht ein aufgegebener Karren, von dem früher Obst und Gemüse verkauft wurde.

Aus den Lautsprechern ertönt die ägyptische Diva Umm Kulthum, während die SDF-Kämpfer durch die winterliche Wüste nach Süden in Richtung Baghuz fahren. In dem Dorf an der irakischen Grenze haben sich die Jihadisten in Tunneln versteckt und leisten erbitterte Gegenwehr. Allein am Samstag hätten sich fünf Frauen in die Luft gejagt, sagt Aram Jawish, der in Baghuz auf Seiten der SDF-Truppen das Kommando führt.

Von einem Dach über dem Dorf koordiniert er über ein Funkgerät den Einsatz seiner Kämpfer. Plötzlich tauchen Flugzeuge der Anti-IS-Koalition auf, eine Explosion ertönt, dann steigt eine pilzförmige Staubwolke über den Häusern auf. Jawish ist zuversichtlich, dass sich die Schlinge um die letzten IS-Kämpfer immer enger zieht. „Sie sind zwischen der irakischen Grenze und der SDF in die Enge getrieben“, sagt er.

Die IS-Miliz hat fast das ganze „Kalifat“ verloren, das sie im Sommer 2014 in Teilen des Iraks und Syriens ausgerufen hatte. Die SDF-Führung geht davon aus, dass sie binnen eines Monats auch die letzten IS-Gebiete erobert haben wird. Ganz vorbei ist die Schlacht aber noch nicht. „Wann immer wir einen Angriff starten, kommen sie aus ihren Tunneln und sprengen sich in die Luft“, sagt Jawish, während er das Dorf observiert.

„Schaut, da kommen Zivilisten“, sagt plötzlich ein SDF-Kämpfer und deutet in die Ferne. Tausende Zivilisten sind bereits geflohen, die meisten von ihnen Angehörige der Jihadisten. Die Frauen und Kinder werden in den Kurdengebieten interniert, mögliche Kämpfer zur Befragung festgehalten. Die meisten Jihadisten wollen aber bis zum Ende kämpfen, auch weil sie nach all dem Blutvergießen wenig Hoffnung auf Frieden haben.

Unter den SDF-Kämpfern in Baghuz sind auch viele Angehörige des arabischen Stamms der Shaitat. Als die IS-Miliz 2014 die Provinz Deir Ezzor eroberte, tötete sie 900 Mitglieder des Stamms, der sich gegen sie erhoben hatte. Nun wollen die Shaitat Rache. „Ich werde kämpfen bis zum Ende der Schlacht und dann werde ich die Schläferzellen aufspüren“, sagt Amer. „Ich will meinen Bruder und meine Verwandten rächen.“

Der 22-Jährige war nach dem Massaker aus seinem Dorf in die Kurdenregion Hasakahsyriebn geflohen, wo er sich 2016 den SDF anschloss. „Mein Vater war dagegen, weil ich der jüngste Sohn bin, doch ich habe nicht auf ihn gehört“, sagt Amer, während er sich mit seinen Kameraden in einem verlassenen Haus an einem Feuer wärmt. Noch immer wurden seine ermordeten Angehörigen nicht gefunden in den Massengräbern, in denen die Jihadisten ihre Opfer verscharrt haben.