Europas Leitbörsen zur Eröffnung freundlich erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Leitbörsen dürften am Donnerstag freundlich eröffnen. Vorgaben aus den USA und Asien fallen positiv aus. Beim Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 deutet sich ein Plus von 0,4 Prozent an. Der XDAX als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte vor Handelsbeginn ein Plus von 0,40 Prozent auf 11.226 Punkte. Für den FTSE-100 in London könnte es um 0,22 Prozent nach oben gehen.

Positive Impulse kommen von der starken Wall Street und den Börsen Asiens. Der Dow Jones Industrial stieg dank der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und guten Unternehmenszahlen wieder über 25.000 Punkte und endete fast 1,8 Prozent höher. Die Fed hatte ihren Leitzins unverändert belassen und bei künftigen Zinsanpassungen eine „geduldige“ Vorgehensweise signalisiert. „Die Anleger haben bekommen, was sie wollten: Die Fed wird deutlich vorsichtiger“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

„Getreu dem Motto ‚Vorsicht ist die Mutter der Finanzmärkte‘ hat die Fed ihren Zinserhöhungszyklus vorerst für beendet erklärt und ist auf eine neutrale Ausrichtung umgeschwungen“, kommentierten die Devisenexperten der Commerzbank. Im Fed-Kommunique sei keine Rede mehr von weiteren graduellen Zinserhöhungen. Zudem habe sich Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz explizit nicht dazu geäußert, ob der nächste Zinsschritt nach oben oder unten gehe, hieß es weiter.

Bei den Einzelwerten dürften die Anleger die Aktien von Shell beachten. Shell gab zur Präsentation der Schlussquartalszahlen eine Dividende von 0,47 Dollar bekannt. Die Zahlen für das vierte Quartal fielen besser als erwartet aus. Auch Diageo und BT Group dürften in London mit Datenvorlagen in den Fokus rücken.

Daneben hat der Schweizer Roche-Konzern im vergangenen Jahr von einem anziehenden Pharmageschäft profitiert und seine eigenen Ziele überflügelt. Vor allem Krebsmittel und das noch recht junge Medikament Ocrevus zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) waren die Hauptumsatzbringer.

In Frankfurt dürften vor allem die Wirecard-Aktien nach ihrem gestrigen Kurseinbruch im Anlegerfokus stehen. Vorbörslich notierten sie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag zuletzt rund 4 Prozent höher. Am Mittwoch waren die Titel des Zahlungsabwicklers nach einem kritischen Pressebericht zu den Geschäftspraktiken zeitweise um rund ein Viertel ihres Wertes abgestürzt und hatten mehr als 13 Prozent tiefer geschlossen. Eine Wirecard-Sprecherin sagte, das Unternehmen halte den Bericht für „völlig substanzlos“.

