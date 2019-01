Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund fünf Punkte über dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.000,38) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.991,00 und 3.085,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.033,00 Punkten aus.

Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Tokio sollten auch in Europa die Aktienkurse unterstützen. Die US-Börsen haben am Vorabend deutlich zugelegt, nachdem die Fed die Leitzinsen unverändert belassen hat und bei künftigen Zinsanpassungen Zurückhaltung signalisiert hat.

Auf Unternehmensebene steht AT&S nach Zahlenvorlage im Fokus. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 mehr umgesetzt und auch deutlich mehr verdient. Während die Umsatzerlöse um 3,2 Prozent auf 790,1 Mio. Euro stiegen, verbesserte sich das Konzernergebnis um 93 Prozent auf 92,3 Mio. Euro. Der Anfang Jänner gesenkte Ausblick wird bestätigt.

Am Mittwoch hatte der ATX um 1,11 Prozent höher bei 3.000,38 Punkten geschlossen. Kursgewinne an den US-Börsen unterstützten auch in Europa.

Bei den Einzelwerten dämmten die Aktien von voestalpine ihr Kursverluste auf minus 1,18 Prozent bei 27,71 Euro ein. Wegen deutlich niedrigerer Gewinnschätzungen stuften die Analysten der Baader Bank ihre Anlageempfehlung für die Aktien von voestalpine von „Buy“ auf „Hold“ herab. Das Kursziel wurde vom Baader-Experten Christian Obst zudem merklich von 44 auf 30 Euro nach unten revidiert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ Verbund +3,02% 45,00 Euro Agrana +2,46% 18,30 Euro AG +2,24% 32,00 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Semperit -4,14% 13,42 Euro Do&Co -2,81% 83,10 Euro Porr -2,76% 19,74 Euro ~

