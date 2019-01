Tennis: Facts vor Davis Cup Österreich - Chile

Salzburg (APA) - Teams, Bilanzen und Head-to-Heads der möglichen Tennis-Davis-Cup-Einzelspieler für die Weltgruppen-Qualifikationsrunde am Freitag und Samstag in der SalzburgArena zwischen Österreich und Chile sowie weitere Facts:

~ Weltgruppen-Qualifikationsrunde für Finalturnier: Österreich - Chile. Gespielt wird in der SalzburgArena in Salzburg (Kapazität: 4.574 Zuschauer) auf Sand (Halle). Ball: Babolat Roland Garros Referee: Sören Friemel (GER)

Teams mit aktuellen ATP-Rankings (Einzel/Doppel): Österreich: Dennis Novak (154./444.), Jurij Rodionov (197./474.), Oliver Marach (-/8.), Philipp Oswald (-/72.) Jürgen Melzer (290./122.) Kapitän: Stefan Koubek

Chile: Nicolas Jarry (41./46.), Christian Garin (95./496.), Marcelo Tomas Barrios (325./521.), Julio Peralta (-/44.), Hans Podlipnik (-/91.) Kapitän: Nicolas Massu

Auslosung: Donnerstag (11.00 Uhr, live ORF Sport +) am Flughafen Salzburg

Spielzeiten: Freitag (15.00): zwei Einzel; Samstag (13.00): Doppel sowie zwei Einzel. Gespielt wird best-of-three-Sätze. ORF Sport + überträgt an beiden Tagen live.

Head-to-Head: Österreich - Chile 0:3 1952 in Wien: 1:4 1959 in Wien: 1:3 2009 in Rancagua: Chile - Österreich 3:2 (Sand/Outdoor) Nicolas Massu - Jürgen Melzer 4:6,6:4,6:4,6:3 Paul Capdeville - Stefan Koubek 6:4,6:4,3:6,1:6,6:4 Capdeville/Massu - Julian Knowle/Melzer 2:6,4:6,3:6 Capdeville - Melzer 6:7(2),6:4,2:6,7:5,4:6 Massu - Koubek 6:4,4:6,6:4,7:6(6)

Mögliche Einzel-Head-to-Heads: Novak gegen Jarry und Garin: jeweils erstmals

Rodionov gegen Jarry und Garin: jeweils erstmals

Bisherige Davis-Cup-Einsätze der Österreicher: Dennis Novak: 4:2 (nur im Einzel), bisher 5 Länderkämpfe Jurij Rodionov: Debüt Oliver Marach: 8:5 (Einzel 4:1, Doppel 4:4), bisher 10 Länderkämpfe Jürgen Melzer: 34:41 (Einzel 22:29, Doppel 12:12) bisher 35 Länderkämpfe (österreichischer Rekord-Davis-Cup-Spieler) Philipp Oswald: 3:2 (nur Doppel), bisher 5 Länderkämpfe

Modus nach Reform: Der Sieger der Begegnung ist für das neu geschaffene Finalturnier mit 18 Nationen (6 Dreiergruppen) vom 18. bis 24. November in Madrid qualifiziert. Die Auslosung dafür erfolgt am 14.2. in der spanischen Hauptstadt. Der Verlierer spielt im September gegen den Abstieg (Auslosung dafür am 6.2. in London). ~