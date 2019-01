Arbeiter schoss sich im Pinzgau bei Unfall Nagel in den Fuß

Niedernsill (APA) - Im Salzburger Pinzgau hat sich am Mittwochnachmittag ein 34-jähriger Arbeiter mit einer Nagel-Maschine bei einem Unfall selbst einen Nagel in den Fuß geschossen. Der Mann war in Niedernsill bei Arbeiten über Paletten gestiegen. Dabei verfing er sich mit einem Bein, setzte das Druckluft-Gerät unbewusst auf dem Fuß ab und betätigte dazu noch ohne Absicht den Abzug, berichtete die Polizei.

Dadurch bohrte sich ein Nagel, der zum Verbinden der Paletten eingesetzt werden sollte, in den Fuß des Einheimischen. Helfer des Roten Kreuzes versorgten den Verletzten noch am Unfallort und lieferten ihn anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Zell am See ein, wo er stationär aufgenommen wurde.