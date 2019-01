Europas Leitbörsen zur Eröffnung freundlich

Frankfurt am Main (APA) - Unterstützt von freundlichen Vorgaben aus den USA und Asien haben die europäischen Leitbörsen am Donnerstag im Plus eröffnet. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.30 Uhr mit plus 0,48 Prozent oder 15,24 Punkte bei 3.176,98 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg 1,10 Prozent oder 122,69 Zähler auf 11.304,35 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,65 Prozent oder 45,20 Einheiten auf 6.986,83 Punkte.

Der Markt sei aber von einem übergeordneten Abwärtstrend dominiert, schreibt Christian Schmidt, Analyst von der Helaba. Auch der häufig zu beobachtende „Monatsendeffekt“ bliebe weitestgehend aus, heißt es weiter.

Konjunkturseitig rückte Spanien mit dem stärksten Wachstum seit einem Jahr ins Blickfeld der Anleger. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im vierten Quartal 0,7 Prozent über dem Niveau des dritten Quartals.

In Frankreich schwächte sich der Preisauftrieb zu Beginn des Jahres weiter ab. Die nach europäischen Standards berechnete Inflationsrate (HVPI) hat 1,4 Punkte betragen.

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Shell um 3,38 Prozent. Der Mineralöl- und Erdgas-Konzern gab zur Präsentation der Schlussquartalszahlen eine Dividende von 0,47 Dollar bekannt. Die Zahlen für das vierte Quartal fielen besser als erwartet aus.

Auch Diageo (plus 3,66 Prozent) und BT Group (minus 2,86 Prozent) rückten in London mit Datenvorlagen in den Fokus. Der britische Spirituosenkonzern Diageo befindet sich trotz der Wirren um den bevorstehenden Brexit im Aufwind und steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr um sechs Prozent. Der britische Telekommunikationskonzern verbuchte im dritten Quartal einen Gewinnrückgang.

Daneben hat Roche im vergangenen Jahr von einem anziehenden Pharmageschäft profitiert und seine eigenen Ziele überflügelt. Vor allem Krebsmittel und das noch recht junge Medikament Ocrevus zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) waren die Hauptumsatzbringer. Die Aktien des Schweizer Konzerns stiegen 1,63 Prozent.

In Frankfurt kamen die Wirecard-Aktien nach ihrem gestrigen Kurseinbruch zurück und gewannen 3,79 Prozent. Am Mittwoch waren die Titel des Zahlungsabwicklers nach einem kritischen Pressebericht zu den Geschäftspraktiken zeitweise um rund ein Viertel ihres Wertes abgestürzt und hatten mehr als 13 Prozent tiefer geschlossen.

