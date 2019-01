Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag plus 0,62 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel fester präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.019,12 Punkten nach 3.000,38 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 18,74 Punkten bzw. 0,62 Prozent.

Europaweit geht es dank starker Vorgaben von der Wall Street mit den Aktienkursen nach oben. Die US-Börsen haben am Vorabend deutlich zugelegt, nachdem die Fed die Leitzinsen unverändert belassen hat und bei künftigen Zinsanpassungen Zurückhaltung signalisiert hat.

Unter den Einzelwerten in Wien markieren AT&S nach Ergebnispräsentation mit plus vier Prozent den Spitzenplatz. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 mehr umgesetzt und auch deutlich mehr verdient.

Am 2. Platz verteuert sich die Do&Co-Aktie um 2,9 Prozent. Dahinter legen Agrana um 2,5 Prozent zu und Palfinger baut ein Kursplus von 2,1 Prozent. Unter den Schwergewichten stärken sich voestalpine um 1,5 Prozent. OMV legen 1,7 Prozent zu. Die Aktionäre der Erste Group können sich über ein Plus von 0,9 Prozent freuen. Die Titel der Raiffeisen Bank International verbilligen sich hingegen um 0,9 Prozent.

Die Papiere vom Verbund geben 0,3 Prozent nach. Zur Wochenmitte waren die Titel des Stromversorgers noch um drei Prozent nach oben geklettert.

Der ATX Prime notierte bei 1.528,63 Zählern und damit um 0,62 Prozent oder 9,45 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, sieben mit tieferen und drei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 314.483 (Vortag: 244.097) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,03 (6,30) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA114 2019-01-31/10:02