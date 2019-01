Internationale Pressestimmen zu Brexit-Perspektiven

London (APA/dpa) - Die Zeitungen kommentieren am Donnerstag die Brexit-Perspektiven nach den Abstimmungen über mehrere Änderungsanträge zum Ausstiegsabkommen in London:

„Guardian“ (London):

„Es gibt 27 EU-Mitgliedstaaten, deren unterschiedliche Interessen im Austrittsvertrag mit Großbritannien mühsam unter einen Hut gebracht wurden. Dass Premierministerin Theresa May nun zwei Monate vor dem geplanten Austrittsdatum ihre Meinung darüber geändert hat, ist nicht nur rücksichtslos, es ist widerlich. Überall auf der Welt fragen Regierungen, was für eine Art Akteur ‚Brexit-Britannien‘ wohl auf der internationalen Bühne sein wird. Bisher wirkte May nur begriffsstutzig. Nun erscheint sie als unzuverlässig.“

„Pravda“ (Bratislava):

„Die bisherigen Parlamentsabstimmungen bezeugen nur eines: Die Konservative Partei ist so auf sich selbst und ihre internen Streitereien fixiert, dass sie gar nicht fähig ist, den Unterschied zwischen sich selbst und dem Vereinigten Königreich wahrzunehmen.

Dass die Konservativen in der Lage waren, einen Kompromiss zu finden, der vorübergehend die beiden gegensätzlichen Flügel versöhnt, heißt noch nichts für die endgültige Gestalt des Brexits. Diese wird nämlich nicht aus einem innerparteilichen Kompromiss der Tories erwachsen, sondern aus einem Kompromiss zwischen Premierministerin Theresa May und der Europäischen Union. Und die stellt bisher eindeutig klar, dass sie als akzeptablen Kompromiss nur die Vereinbarung vom November betrachtet, und dass sie an diesem Kompromiss nichts Grundlegendes ändern will. Theresa Mays Mission scheint also von vornherein aussichtslos.“

„Hospodarske noviny“ (Prag):

„Der Hauptgrund für die Unbeweglichkeit der EU ist, dass die (britische) Forderung nach ‚alternativen Regelungen‘ im Austrittsabkommen inhaltsleer ist. Anders gesagt: London ist mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Referendum nicht in der Lage, zu definieren, was es eigentlich will, und ob das, was es will, eine verlässliche Mehrheit im Parlament hat. Das Unterhaus hat nur einen sprichwörtlichen Wunschzettel an das Christkind geschrieben. Darin wünschen sich die Abgeordneten zwar ein Geschenk, aber sie wissen noch nicht, wie es auszusehen hat.“

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Die Wahrscheinlichkeit, dass damit nur falsche Hoffnungen geweckt werden, ist groß. Denn genau dieses Begehren aus London – Neuverhandlungen über eine Alternative für das Problem der inneririschen Grenze – schließt die EU bis anhin mit einer Eindeutigkeit kategorisch aus, die kaum Spielraum offenlässt. Zudem ist völlig nebulös, worin denn eine solche Alternative in der Realität bestehen könnte.(...)

Es ist derzeit schleierhaft, wie doch noch ein für beide Seiten akzeptabler Kompromiss gefunden werden könnte. Allerdings wird man sich auch in Brüssel darüber Gedanken machen müssen, dass ein reines Insistieren auf dem Backstop paradoxerweise genau das zur Folge haben könnte, was man damit unbedingt zu verhindern suchte – nämlich eine ‚harte‘ Grenze in Irland, weil diese die unvermeidliche Folge einer ausbleibenden Einigung auf ein Scheidungsabkommen wäre.“

„De Telegraaf“ (Amsterdam):

„Das Unterhaus hat Premierministerin Theresa May aufgefordert, in Brüssel nach einer Alternative zu suchen, ohne dass es auch nur eine Ahnung gibt, wie sie aussehen sollte. In Brüssel sorgt genau das für viel Unbehagen: Der Backstop ist die logische Folge der roten Linien, die von den Briten selbst gezogen wurden. Die einzige Alternative, über die man nach Ansicht Brüssels nachdenken könnte, besteht darin, dass Großbritannien in einer Zollunion mit der EU verbleibt. Durch solch eine festere Verbindung wäre kein Backstop mehr erforderlich. Zwar wäre die Labour Party wohl dafür, doch Mays eigene Tories sind in diesem Punkt zerstritten.“

„El Pais“ (Madrid):

„Man darf nicht in die Erpressungsfalle tappen, die diese Aktion implizit beinhaltet: Die Drohung, es werde einen No-Deal-Brexit geben, es werde also hart auf hart kommen, wenn Europa in diesem wesentlichen Punkt (Neuverhandlungen über eine Alternative für das Problem der inneririschen Grenze) nicht nachgibt. Es stimmt, dass diese Möglichkeit die europäische Wirtschaft und somit auch den sozialen Wohlstand beträchtlich in Mitleidenschaft ziehen würde (...)

Aber man darf keine Angst haben. Die (britische Premierministerin Theresa) May pokert. Sie steht allerdings vor zwei Schranken: Das Vereinigte Königreich ist bei einem chaotischen Austritt deutlich verwundbarer als der Kontinent. Und das bereitet Westminster große Sorgen. Selbst der Brady-Antrag spricht sich für einen Austritt mit Abkommen aus. Das Schreckgespenst eines No Deals ist also eine leere Drohung.“

„Jyllands-Posten“ (Aarhus):

„Großbritannien befindet sich im Augenblick in solch großen Schwierigkeiten, die zum Teil auf das übrige Europa abfärben, dass es angebracht sein könnte, einen Schritt zurückzutreten. Denn es muss eine Lösung geben. Der große Knackpunkt ist der sogenannte Backstop, der eine harte Grenze zwischen dem EU-Land Irland und dem britischen Nordirland aufgrund des Brexits verhindern soll. Das ist wichtig, für Irland und den Rest der EU. Es ist wahr, dass es ein Problem für London ist, wenn es nach einem Austritt eine Hintertür zur und aus der EU gibt, wie es eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland wäre. Der Backstop ist eine Notlösung.

Wie hätte ein Kofi Annan, der langjährige, inzwischen verstorbene UNO-Generalsekretär, eine solche Situation angepackt? Er hätte den Briten wohl zunächst mehr Luft gegeben - also einen Aufschub des Austrittsdatums Ende März. Der Ball liegt bei den Briten, aber die EU sollte gerne Sympathie zeigen, hätte er sicherlich als Zweites gesagt. Das wäre einen Versuch wert.“

„La Presse de la Manche“ (Cherbourg):

„Die Europäische Union hat von Anfang an gewarnt und bekräftigt, dass ernsthafte und gründliche Verhandlungen stattgefunden haben, dass eine Einigung erzielt wurde und dass es keine andere (Einigung) geben wird. Wenn es darum geht, einen unbedeutenden Aspekt ohne wirkliche neue Zugeständnisse zu revidieren, und nur um (der britischen Premierministerin Theresa) May vor einem öffentlichen Fiasko zu bewahren, kann es vielleicht eine gütliche Einigung (...) geben. Brüssel sagt aber, dass die erzielte Einigung nicht neu verhandelt wird. London möchte die Vorteile der (Europäischen) Union behalten, ohne die Verpflichtungen zu akzeptieren. Das ist nicht möglich.“