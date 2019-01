Neuerlich Prozess um brutalen Überfall auf oö. Unternehmer-Paar

Ried im Innkreis (APA) - Es war für die zwei Angeklagten ein Freispruch im Zweifel, da das daheim überfallene Unternehmer-Ehepaar sie nicht klar identifizieren konnte und es keine DNA-Spuren am Tatort gab. Rund drei Jahre später meldete sich 2017 ein Zeuge, der das Duo so belastete, dass die Wiederaufnahme des Prozesses beschlossen wurde. Am Donnerstag saß das Duo erneut im Landesgericht Ried auf der Anklagebank.

Ein Mazedonier und ein Kosovare müssen sich wegen des Verbrechens des schweren Raubes sowie des Vergehens der Freiheitsentziehung verantworten. Laut erster Anklage waren in der Nacht auf den 11. Juni 2013 insgesamt drei maskierte Männer in die Villa der Seniorchefs einer Firma in Ried eingedrungen, während ein Vierter Schmiere stand. Sie holten den damals 73-Jährigen und seine 64-jährige Frau aus dem Bett, setzten dem Mann eine Pistole an den Kopf sowie ein Messer an den Hals und zwangen ihn, die Tresore zu öffnen. Dann sperrten sie die beiden ins WC und flüchteten. Bei dem Coup wurden Goldbarren, Schmuck und Bargeld im Wert von 770.000 Euro erbeutet. Zwei der vier mutmaßlichen Räuber wurden geschnappt.

Die Anklage hatte sich im ersten Verfahren über weite Strecken auf eine Rufdatenauswertung gestützt. Die Opfer konnten die Beschuldigten aber weder als Täter identifizieren noch ausschließen. Fingerabdrücke oder DNA-Spuren gab es auch nicht. Und die Verdächtigen beteuerten ihre Unschuld. So wurden sie im Dezember 2014 freigesprochen.

Im November 2017 beschloss aber das Landesgericht Ried die Wiederaufnahme. Denn ein Zeuge, der aus „freien Stücken“ bei der Polizei ausgesagt hatte, lieferte neue Beweismittel, erklärte Gerichtssprecherin Claudia Hubauer. Nachdem die Verteidigung mit ihrer Beschwerde gegen den Wiederaufnahmeantrag beim Oberlandesgericht im Frühjahr 2018 abgeblitzt war, wurde am Donnerstag dem Mazedonier und dem Kosovaren neuerlich der Prozess gemacht. Ob es am Ende des Verhandlungstages bereits ein Urteil geben wird, war vorerst unklar.