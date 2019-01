Leitbörsen in Fernost schließen klar fester

Tokio (APA) - Die Aussicht auf eine vorsichtigere Haltung der US-Notenbank Fed hat den asiatischen Börsen freundliche Impulse geliefert. Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg am Donnerstag um 216,95 Zähler oder 1,06 Prozent auf 20.773,49 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 299,62 Zähler (plus 1,08 Prozent) auf 27.942,47 Einheiten und schloss damit so hoch wie seit August 2018 nicht mehr. Der Shanghai Composite stieg 8,99 Punkte oder 0,35 Prozent auf 2.584,57 Punkte.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich uneinheitlich. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.255,21 Zählern mit plus 663,96 Punkten oder 1,87 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 13,9 Zähler oder 0,23 Prozent auf 5.937,30 Einheiten.

Die Fed signalisierte am Mittwoch weder weitere Zinsanhebungen, noch sprach die Fed von einem ausgewogenen Wachstumsausblick für die USA. Bei künftigen „Anpassungen“ der Leitzinsen signalisierte sie nun eine „geduldige“ Vorgehensweise.

Schwache Konjunkturdaten aus China dürften die Stimmung bei den Anlegern kaum getrübt haben. In China stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) im Jänner von 49,4 nur auf 49,5 Punkte. Damit bleibt das Sentiment in der chinesischen Industrie schlecht.

Im Dezember war dieser wichtige Frühindikator für die Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft erstmals seit zwei Jahren unter die kritische Schwelle von 50 Punkten gefallen. Unter der Grenze ist von einer Kontraktion der industriellen Tätigkeiten auszugehen, darüber von einer Expansion. Experten hatten damit gerechnet, dass der Index noch etwas weiter sinkt.

Bei den Einzelwerten kletterten die Papiere von Nintendo in Tokio um über zwei Prozent höher. Der Spiele-Entwickler machte in den neun Monaten bis zum Jahresende 2018 16,4 Prozent mehr Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Gewinn stieg sogar um 40,6 Prozent an.

Die Aktien von China Shenhua Energy gaben in Shanghai um 1,6 Prozent ab. Der Kohle-Hersteller gab eine Gewinnwarnung für seine Geschäftszahlen für das Jahr 2018 bekannt. Der Nettogewinn soll um 6,9 Prozent zurückgehen.

Außerdem machen die sinkende Nachfrage nach Smartphones und der schärfere Wettbewerb in der Branche dem Marktführer Samsung zunehmend zu schaffen. Auch die schwächere Nachfrage nach Speicherchips schlug sich im Ergebnis zum 4. Quartal 2018 nieder. Der Gewinn brach im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 8,46 Billionen Won (6,6 Mrd. Euro) ein. Die Titel des südkoreanischen Unternehmens fielen um 0,54 Prozent.