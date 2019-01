Vor 40 Jahren brannte das Traditionskaufhaus Gerngroß

Wien (APA) - Schweißarbeiten an einer Rolltreppe haben am 7. Februar 1979 zu einem der spektakulärsten Brände der Wiener Nachkriegszeit geführt - im traditionsreichen Kaufhaus Gerngroß auf der Mariahilfer Straße. Bei der Feuerwehr wurde vor 40 Jahren die höchstmögliche Alarmstufe 8 ausgelöst. Erst nach einem 20-stündigem Kampf wurden die Flammen besiegt.

Als sich die Arbeiter in den Abendstunden daranmachten, im älteren Trakt des Gerngroß die Rolltreppen vom zweiten in den dritten Stock abzubauen, waren umfangreiche Vorkehrungen getroffen worden. So standen zwei Handfeuerlöscher sowie eine Scheibtruhe mit 100 Litern Wasser samt Kübeln in unmittelbarer Nähe. Dies bewährte sich, als gegen 22.15 Uhr im Schacht ein kleines Feuer ausbrach.

Bereits 15 Minuten später erwies es sich für die Arbeiter als unmöglich, jene Flammen zu löschen, die zwischen der Decke des ersten und dem Boden des zweiten Stocks ausgebrochen waren. Sie verließen fluchtartig das Gebäude, nicht ohne hinter sich die Brandschutztüren zu schließen.

Da für die Schweißarbeiten die Brandmeldeanlage abgeschaltet worden war, verständigte der Portier die Feuerwehr, die um 22.50 Uhr am Schauplatz eintraf. In der Folge kämpften die Einsatzkräfte mit dem größten Feuer, das in Wien seit dem Börsebrand (1956) getobt hat. Eine Flammenwalze trieb die ersten Helfer aus dem Inneren des Gebäudes. Das Feuer arbeitete sich rasch von Stockwerk zu Stockwerk vor, nach kurzer Zeit erreichte es auch den neuen Gerngroß-Trakt.

300 Feuerwehrmänner aus Wien, 198 aus Niederösterreich sowie 50 Soldaten der Luftschutztruppenschule waren im Einsatz, während Spraydosen explodieren, Holzstücke bis zu 200 Meter durch die Luft flogen und infolge auch die Nachbarhäuser gefährdeten. 20 Personen wurden evakuiert, zehn Einsatzkräfte leicht verletzt. Von drei Seiten - von der Lindengasse, der Kirchengasse und der Mariahilfer Straße - wurden die Flammen angegangen und nach etwa 20 Stunden bis auf einige Glutnester gelöscht.

Die Gerngroß-Geschäftsleitung dachte Stunden nach dem Brand bereits über den Wiederaufbau und das Schicksal der rund 800 Beschäftigten nach. Viele von ihnen stellten sich spontan für Aufräumungsarbeiten zur Verfügung, aber auch Kunden zeigten ihre Solidarität und Treue gegenüber dem traditionsreichen Kaufhaus. „Dies ist eine Verpflichtung dafür, den Gerngroß nicht nur weiterleben zu lassen, sondern ihn noch besser zu machen“, so Zentraldirektor Herbert Zlabinger in einer improvisierten Pressekonferenz am 9. Februar.

Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als einer Milliarde Schilling (72,7 Millionen Euro), er war von Versicherungen gedeckt. Knapp 13 Monate nach dem Brand eröffnete das Kaufhaus nach den abgeschlossenen Renovierungsarbeiten dann wieder die Pforten.