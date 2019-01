1.250 Stangen Zigaretten in Pkw: Schmuggel in Steiermark aufgeflogen

St. Johann in der Haide (APA) - Ganze 1.250 Stangen Zigaretten sind in der Oststeiermark im Auto zweier Weißrussen entdeckt worden. Die Männer im Alter von 33 und 45 Jahren hatten die rund 250.000 Stück Zigaretten nach Österreich geschmuggelt. Beide wurden vorläufig festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine AGM-Streife der Polizeiinspektion Ilz hatte den Wagen Montagabend am Autobahnparkplatz der Südautobahn (A2) in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zur Routinekontrolle angehalten. Sofort bemerkten die Beamten im Kofferraum sowie auf der Rücksitzbank zahlreiche verschweißte schwarze Pakete. Sie waren behelfsmäßig mit einer Decke versteckt. Rasch war klar, dass es sich um Schmuggelware handeln dürfte. Das Zollamt Graz übernahm die Ermittlungen und beschlagnahmte den Pkw.