Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis etwas höher

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Donnerstagvormittag etwas höher tendiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 61,75 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 61,65 Dollar.

Die Ölpreise setzen ihren Anfang der Woche begonnen Anstieg fort, schreiben die Commerzbank-Analysten in ihrer Tagesinfo. Vom Tief am Montag hat sich der Brent-Preis damit um drei US-Dollar verteuert, hieß es weiter. Neben der Krise in Venezuela sorgten die US-Lagerdaten nach Experten-Einschätzung für Auftrieb. Diese zeigten nur einen geringen Lageraufbau bei Rohöl und einen überraschenden Lagerabbau bei Benzin.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 60,93 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 59,71 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit kleinen Aufschlägen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.320,50 Dollar (nach 1.319,32 Dollar am Mittwoch) gehandelt. Beflügelt durch einen schwachen US-Dollar, der nach der Fed-Sitzung deutlich abwertete, legte Gold bereits am Mittwochabend weiter zu. Die US-Notenbank hat gestern überraschend ihren Zinserhöhungszyklus vorerst für beendet erklärt und ist auf eine neutrale Ausrichtung umgeschwungen, formulierte die Commerzbank.