Kombination: Triple-Gewinner Seidl auch nicht bei Klingenthal-Weltcup

Klingenthal (APA) - Triple-Gewinner Mario Seidl fehlt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer dieses Wochenende in Klingenthal. Der Salzburger hatte schon für den Weltcup am vergangenen Wochenende in Trondheim wegen einer fiebrigen Erkältung abgesagt. „Ich bin wieder fit und trainiere wieder“, sagte Seidl. „Das Weltcup-Wochenende in Klingenthal kommt aber etwas zu früh“, wurde Seidl in einer ÖSV-Aussendung zitiert.