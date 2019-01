Budget: Defizitabbau 2018 fortgesetzt - Niedrigstes Minus seit 1974

Wien (APA) - Der seit Jahren laufende Defizitabbau ist auch im Vorjahr weitergegangen. Die genauen Zahlen will das Finanzministerium zwar erst am Abend im Internet veröffentlichen, die Eckwerte sind aber seit dem Wochenende bekannt. Demnach sind die Staatsschulden neuerlich stark gesunken, ebenso das laufende Minus im Staatshaushalt. Das Defizit liegt am niedrigsten Wert seit 1974.

Den letzten gesamtstaatlichen Budgetüberschuss weist die Statistik Austria für 1974 aus: auf 1,26 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt/BIP) summierte sich der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen damals. Dann kippte das Budget mit der Ölkrise der späten 1970er Jahre ins Minus und blieb seither trotz zahlreicher „Sparpakete“ in den roten Zahlen. Ein Trend, den die türkis-blaue Regierung heuer durchbrechen will - mit einem Nulldefizit und in weiterer Folge dann kleinen Budgetüberschüssen.

Einen Gutteil des Weges zum Nulldefizit hat allerdings bereits die Vorgängerregierung zurückgelegt, wie die Zahlen der Statistik Austria zeigen. Denn schon die rot-schwarze Koalition hat das mit der Finanz- und Wirtschaftskrise hochgeschnellte Defizit wieder stark reduziert: von 5,3 Prozent der Wirtschaftsleistung (15,3 Mrd. Euro) im Krisenjahr 2009 auf 0,8 Prozent (2,9 Mrd. Euro) im Wahljahr 2017 und dann weiter auf 0,15 Prozent (1,1 Mrd. Euro) im ersten türkis-blauen Regierungsjahr. Unterstützt wurde die Sanierung durch die niedrigen Zinsen und die gute Konjunktur - also sinkende Arbeitslosigkeit und hohe Steuereinnahmen.

Auch der Abbau der Staatsschulden hat bereits unter Rot-Schwarz begonnen. Hier war der Höhepunkt 2015 mit 84,8 Prozent der Wirtschaftsleistung überschritten. Seither sinken die Schulden stark - auch dank der Abwicklung der notverstaatlichten „Bad-Banks“: auf 78,3 Prozent des BIP im letzten Jahr der rot-schwarzen Regierung und nun weiter auf 74,2 Prozent. Bis zum Ende der Legislaturperiode sollen die Schulden auf 62 Prozent sinken und damit nahe an die 60-Prozent-Grenze des EU-Stabilitätspakets rücken.

Unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung lagen die Staatsschulden zuletzt 1992 (56,3 Prozent). Das bisher höchste jährliche Defizit gab es demnach im Jahr 1995 mit 5,76 Prozent der Wirtschaftsleistung. Damals folgte eine Reihe von Sparpaketen, um das „Maastricht-Defizit“ wieder unter Kontrolle zu bringen. Die erste schwarz-blaue Regierung versuchte dann ein erstes Nulldefizit, was letztlich aber nicht gelungen ist, weil die schwarze Null des Jahres 2001 nachträglich in ein leichtes Defizit (0,66 Prozent) korrigiert werden musste.

Noch weiter als bis 1974 zurückgehen muss, wer einen Überschuss im administrativen Haushalt des Bundes sucht - also in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung des Finanzministeriums. Das war zuletzt 1954 der Fall. Allerdings ist diese Messzahl für internationale Vergleiche nicht geeignet und auch auf EU-Ebene zählt neben dem gesamtstaatlichen „Maastricht-Defizit“ nur noch das „strukturelle Defizit“. Dieses um Einmaleffekte und Konjunkturschwankungen bereinigte Defizit lag 2018 bei 0,60 Prozent und damit noch leicht über dem Zielwert von 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung.

