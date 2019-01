Masern - Keine neuen Verdachtsfälle bei Säuglingen am LKH Graz

Graz (APA) - Nach den ersten Masern-Fällen in der Steiermark hat das LKH Graz am Donnerstagvormittag vorerst keine neuen Verdachtsfällen bei Säuglingen verzeichnet. Jene fünf, die am Mittwoch in die Kinderklinik bestellt worden waren, sind therapiert und dürfen wieder nach Hause. Die steirischen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ sprachen sich für eine Verankerung der Impfung im Mutter-Kind-Pass aus.

Die beiden Klubobleute und Gesundheitssprecher Barbara Riener (ÖVP) und Hannes Schwarz (SPÖ) erklärten am Donnerstag in einer gemeinsamen Aussendung: „Um eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent zu erreichen, müssen wir Maßnahmen setzen. Eine solche wäre die Verankerung im Mutter-Kind-Pass, die allerdings einer bundesgesetzlichen Regelung bedarf. Dazu sollen auch entsprechende parlamentarische Schritte folgen.“ FPÖ-LAbg. Arnd Meißl erklärte am Donnerstag dazu, eine landesweite Impfkampagne sei notwendiger denn je. Die steirischen Freiheitlichen befassten sich bereits seit Jahren mit der Problematik sinkender Durchimpfungsraten, sagte Meißl laut einer Aussendung.

Der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) mahnte: „Die Kleinsten sind auf die Vernunft der Größeren angewiesen.“ Daher würden seit Mittwoch alle Schulen im Raum Graz von Mitarbeitern der Impfstelle angeschrieben und kurzfristig Impftermine vor Ort organisiert. „Es ist wichtig, dass wir als Stadt Graz rasch, flexibel und koordiniert handeln“, so Krotzer. Da Masern eine Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen haben, könne nun mit einer raschen Reaktion eine zweite Welle von Infektionen verhindert werden. „Seit Bekanntwerden der Infektion eines Grazer Schülers ist die Impfbereitschaft stark gestiegen“, erklärte Eva Winter, Leiterin des Gesundheitsamtes.

Zusätzlich herrsche in der Grazer Impfstelle Vollbetrieb. Erwachsene und Kinder, die noch nicht geimpft sind, oder sich einfach nicht sicher sind, ob sie ausreichenden Impfschutz haben, werden in der Impfstelle beraten und können sich gleich gratis gegen Masern impfen lassen - täglich von 8.00 bis 13.00 Uhr.