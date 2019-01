Weltkirchenrat-Generalsekretär bei Moskauer Patriarch Kyrill

Genf/Moskau (APA) - Kurz vor der Feier zum 10. Jahrestag der Wahl des russisch-orthodoxen Patriarchen am Freitag ist der Generalsekretär des weltweiten Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Weltkirchenrates, der norwegische lutherische Pastor Olav Fykse Tveit, in Moskau von Kyrill I. empfangen worden.

Fykse Tveit habe bei der Begegnung am Mittwoch Glückwünsche zum Amtsjubiläum des Moskauer Patriarchen überbracht, teilte der ÖRK laut Kathpress am Donnerstag mit. Zum orthodoxen Streit um die Ukraine betonte der ÖRK-Generalsekretär wörtlich: „Der Weltkirchenrat greift nicht in die inneren Angelegenheiten einer Kirche oder einer Kirchenfamilie ein, aber wir hoffen und beten um Versöhnung und Heilung dieser Spaltung in der orthodoxen Familie.“

Patriarch Kyrill hob seinerseits die Bedeutung der Bindung der russisch-orthodoxen Kirche an den Weltkirchenrat hervor und nahm auch auf die „einmalige historische Rolle des ÖRK in der Zeit des Kalten Krieges“ Bezug. Der Moskauer Patriarch zeigte sich im Gespräch mit dem Generalsekretär des Weltkirchenrats tief besorgt über die Situation der Religionsfreiheit in der Ukraine und den Eingriff der dortigen staatlichen Behörden in kirchliche Angelegenheiten. Ebenso äußerte er Sorge über die zunehmenden Spannungen in der Weltorthodoxie, nachdem der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. und sein Heiliger Synod der neu gegründeten „Orthodoxen Kirche der Ukraine“ die Autokephalie zuerkannten.

Das Lokalkonzil der russisch-orthodoxen Kirche hatte Metropolit Kyrill (Gundjajew) am 1. Februar 2009 zum Patriarchen gewählt. Von 1968 bis 1998 hatte er in unterschiedlichen Funktionen aktiv an der Arbeit des Weltkirchenrats Anteil gehabt, u.a. als Mitglied des Zentralausschusses und des Exekutivkomitees. Von 1971 bis 1974 war er der Repräsentant des Patriarchats von Moskau beim Weltkirchenrat in Genf.

Dem Weltkirchenrat gehören heute rund 350 evangelische, anglikanische und orthodoxe Kirchen an. Er vertritt damit mehr als eine halbe Milliarde Christen auf der ganzen Welt. Anders als etwa im lokalen „Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich“ (ÖRKÖ), wo die katholische Kirche seit 1994 als Vollmitglied vertreten ist, ist der Heilige Stuhl kein Mitglied des Weltkirchenrats, hält aber enge Kontakte zu ihm.