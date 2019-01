Salzburg-Wahl Stadt - ÖVP investiert 300.000 Euro in den Wahlkampf

Salzburg (APA) - Die ÖVP in der Stadt Salzburg setzt im Wahlkampf ganz auf den Amtsbonus von Bürgermeister und Spitzenkandidat Harald Preuner. „Ich trete an, um zu bleiben“, lautet die Botschaft. Die ÖVP solle von acht auf elf Mandate zulegen und den Bürgermeister halten, nannte Preuner am Donnerstag bei einem Pressegespräch als Wahlziel: „Wenn es mehr wird, freut es mich sehr.“

Neben zwei Plakatwellen plant die ÖVP im Wahlkampf rund 20.000 Hausbesuche. Die Partei investiere rund 300.000 Euro in den Wahlkampf, sagte Stadtparteigeschäftsführer Peter Mitgutsch. Optisch tritt man mit dem Logo der Salzburger Volkspartei auf, die Farbe Türkis fehlt in den Werbemitteln. „Wir sind eigenständig“, sagte Mitgutsch. Man setze aber auch auf türkise Unterstützung durch die Bundespartei. Bundeskanzler Sebastian Kurz werde am 7. März zu einer großen Veranstaltung kommen, kündigte der Parteigeschäftsführer an.

Die ÖVP sei die einzige Kraft, die die politische Mitte für sich beanspruchen könne, meinte Preuner. Die SPÖ bewege sich in Richtung linkes Spielfeld. Die Grünen seien von der einstigen Bürgerliste weit entfernt. Am rechten Rand würden sich FPÖ und FPS matchen. Die ÖVP wäre die einzige fest in der Mitte der Gesellschaft verankerte Partei, betonte der VP-Politiker.