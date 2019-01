ÖVP Oberösterreich entsendet Andrea Holzner in den Bundesrat

Wien/Linz (APA) - Die ÖVP Oberösterreich entsendet Andrea Holzner (Jahrgang 1964) in den Bundesrat. Sie folgt Ferdinand Tiefnig (Jahrgang 1965) nach, der am Donnerstag im Oberösterreichischen Landtag angelobt wurde. Das gab die Partei in einer Presseaussendung bekannt.

Holzner ist seit 2014 Bürgermeisterin in der Gemeinde Tarsdorf im Bezirk Braunau am Inn. Sie absolvierte ein Studium der Agrarwissenschaften an der Universität München und arbeitet seit 1997 beruflich in der familieneigenen Tischlerei. Die neue Bundesrätin ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen.

Ferdinand Tiefnig stammt aus Gilgenberg am Weilhart im selben Bezirk. Er war seit 2003 im Bundesrat. Seit 1997 ist der Landwirt auch kommunalpolitisch als Gemeinderat in der Gemeinde Gilgenberg aktiv und seit 2001 Bezirksobmann des Bauernbundes Braunau am Inn. Triefnig folgt dem ÖVP-Jungfunktionär Gerhard Weilbuchner nach, der sein Mandat zurückgelegt hat nachdem er - nicht zum ersten Mal - betrunken am Steuer eines Autos erwischt worden war.

