VIG gründete erstes Start-up im Konzern

Wien (APA) - Der VIG-Versicherungskonzern hat nun mit „viesure innovation center“ (viesure) ein eigenes Corporate-Start-up etabliert, das sich unter Ägide der Wiener Städtischen mit Zukunftstrend in der digitalen Kundenservicierung befasst. Sitzen wird die neue Gesellschaft am Innovations-Hotspot „Talent Garden Vienna“ in Wien-Alsergrund, teilte die VIG heute mit.

Mittelfristig, auf Sicht von drei bis fünf Jahren, will man für den Einstieg in Start-ups oder die Eigenentwicklung etwa von App-Lösungen einen zweistelligen Euro-Millionen-Betrag lockermachen, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage.

