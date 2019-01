Olympia: IOC-Präsident Bach von Peking-Vorbereitungen angetan

Peking (APA/dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat bei seinem Besuch in China anlässlich der Vorbereitungen auf die Winterspiele 2022 Höchstnoten verteilt. „Zehn von zehn Punkten“, würde er Peking geben, sagte Bach, der auch Staatschef Xi Jinping traf. „Die Eindrücke sind exzellent, der Fortschritt ist beeindruckend. Die Projekte sind im Zeitrahmen.“

Bach lobte auch das Ziel Chinas, 300 Millionen Bürgern den Weg zum Wintersport zu ermöglichen. Peking richtet vom 4. bis 20. Februar 2022 das Großereignis aus und wird dann die erste Stadt sein, die Sommer- und Winterspiele ausgetragen hat. Jinping versprach „spektakuläre Spiele“ mit einem „grünen, integrativen und korruptionsfreien Ansatz“.

Das Großprojekt steht allerdings auch in der Kritik. Vor allem die hohen Kosten widersprechen eigentlich der Agenda 2020, insbesondere das ehrgeizige Zugprojekt. So soll bei Olympia das knapp 200 Kilometer entfernte Zhangjiakou, wo einige Wettbewerbe ausgetragen werden, durch einen Hochgeschwindigkeitszug in nur 50 Minuten erreicht werden. Auch ist damit zu rechnen, dass große Mengen an Kunstschnee produziert werden müssen, da es in der Olympia-Region kaum schneit.