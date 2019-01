Regierungsvertreter: Iran wohl Thema bei Merkels Japan-Besuch

Berlin/Tokio (APA/Reuters/dpa) - Die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran dürfte nach Angaben von deutschen Regierungsvertretern auch Thema beim Besuch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Japan sein. „Wir haben natürlich wahrgenommen, dass Japan dieselbe Position vertritt wie wir“, sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag in Berlin.

Auch die japanische Regierung wolle das Atomabkommen erhalten und sei mit der US-Sanktionspolitik konfrontiert, hieß es. „Ich denke, dass Iran schon ein Thema sein könnte für die Gespräche zwischen der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten“, fügte er mit Blick auf das geplante Treffen von Merkel und Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag in Tokio hinzu.

Am Donnerstag soll die Gründung einer Zweckgesellschaft, die europäische Firmen vor US-Sanktionen schützen soll, offiziell bekanntgegeben werden. Die Regierung gehe nicht von einer raschen Ausweitung der Zahl der Gesellschafter aus, hieß es. „Ich glaube, dass jetzt weitere Schritte im Hinblick auf die Hinzunahme etwaiger weiterer Gesellschafter nicht unmittelbar bevorstehen“, sagte der Regierungsvertreter mit Blick auf eine mögliche Mitarbeit Japans.

Die Regierung in Berlin hat gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien den geplanten eigenen Zahlungskanal zur Aufrechterhaltung des Iran-Handels eingerichtet, wenn sich private Banken wegen drohender US-Strafen dazu nicht mehr bereit erklären. Die Zweckgesellschaft trägt den Namen INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, Instrument zur Unterstützung von Handelsaktivitäten).

Ziel des Zahlungskanals soll es sein, trotz scharfer US-Sanktionen die Wirtschaftskontakte mit der iranische Wirtschaft zu stützen und so das Atomabkommen zu retten. Dieses droht wegen der Wiedereinführung von US-Sanktionen zu scheitern, weil dem Iran für den Verzicht auf sein Atomprogramm die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen versprochen worden war.