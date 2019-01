Holocaust-Überlebender Friedländer mahnt zu Kampf gegen Nationalismus

Berlin (APA/dpa/AFP) - Der israelische Historiker und Holocaust-Überlebende Saul Friedländer hat die Deutschen aufgerufen, für Toleranz, Menschlichkeit und Freiheit, „kurzum: die wahre Demokratie“ zu kämpfen. Deutschland sei eines der „starken Bollwerke“ gegen Gefahren wie Antisemitismus, Fremdenhass und einen sich „immer weiter verschärfenden Nationalismus“, so Friedländer am Donnerstag im Bundestag in Berlin.

Der 86-Jährige sprach anlässlich einer Gedenkstunde zur Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Jänner 1945. „Antisemitismus ist nur eine der Geißeln, von denen jetzt eine Nation nach der anderen schleichend befallen wird“, sagte Friedländer. „Der Fremdenhass, die Verlockung autoritärer Herrschaftspraktiken und insbesondere ein sich immer weiter verschärfender Nationalismus sind überall auf der Welt in Besorgnis erregender Weise auf dem Vormarsch.“

Als er gebeten worden sei, vor dem Bundestag zu sprechen, habe er zunächst gezögert, sagte Friedländer, dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden und der als Bub in einem katholischen Internat in Frankreich überlebte. Er habe dann aber angenommen. „Warum? Weil ich wie viele Menschen weltweit im heutigen Deutschland ein von Grund auf verändertes Deutschland sehe. Denn dank seiner langjährigen Wandlung seit dem Krieg ist Deutschland eines der starken Bollwerke gegen die Gefahren geworden, die ich soeben erwähnt habe.“

Friedländer betonte, es sei eine „grundsätzliche moralische Verpflichtung“, das Existenzrecht Israels zu verteidigen. Allerdings werde dieses von „extremen Rechten“ und „extremen Linken“ infrage gestellt, und der Antisemitismus in seinem „traditionellen wie in seinem neuen Gewand“ nehme wieder unübersehbar zu. Der heutige Hass auf Juden sei ebenso irrational „wie er es immer schon war“, fügte der Historiker hinzu. Alte und neue Verschwörungstheorien seien im Umlauf, vor allem bei Rechtsradikalen.

Friedländer hob hervor, es sei „selbstverständlich“ legitim, die israelische Regierung zu kritisieren. Aber die „schiere Heftigkeit und das Ausmaß der Angriffe“ seien „schlicht absurd“ und hätten den Beigeschmack eines „notdürftig verhüllten Antisemitismus“.