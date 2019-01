Frankfurter Rentenmarkt - Renditen sinken

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Renditen am Donnerstag belastet durch die vorsichtigere geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank gefallen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 1,6 Basispunkte auf 0,17 Prozent. Der richtungsweisende Bund-Future lag am Mittag bei 165,37 Punkten.

Nicht nur in Deutschland, auch in den meisten anderen Ländern Europas sowie in Asien gingen die Renditen für Staatsanleihen teils deutlich zurück. Am Mittwochabend hatte die Federal Reserve einen Kurswechsel vollzogen, indem sie nicht mehr wie bisher weitere Zinsanhebungen in Aussicht stellte. Zudem zeigte sie sich offen, ihre durch Krisenmaßnahmen aufgeblähte Bilanz langsamer zurückzuführen.

In der Eurozone nehmen die Konjunktursorgen zu. So ist Italien, die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, im vierten Quartal in die Rezession gerutscht. In der Eurozone insgesamt blieb das Wachstum schwach.

Am Nachmittag dürfte der Fokus stärker auf US-Konjunkturdaten richten. Unter anderem werden mit den Neubauverkäufen die ersten Zahlen nachgereicht, die wegen des Haushaltsstreits und des zeitweisen Verwaltungsstillstands ausgefallen waren.